Пентагон узяв приклад з України та розпочав політику "дронізації" армії

Пентагон розпочав політику "дронізації" армії, зокрема з вивченням технологій скидів гранат з дронів. Те, що в Україні стало буденністю ще під час ООС, у США вимагало окремої програми й кількох років вивчення.

Україні потенційно вигідна така політика, яка спонукатиме до нарощування виробництва дронів у світі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Як США узялися на масову "дронізацію" армії?

Політика "дронізації" армії США наочно проявляється в одному з показових прикладів: реалізації проєкту зі скидання гранати з квадрокоптера типу Mavic.

Лише 25 червня 2025 року американська армія вперше здійснила бойовий скид гранати з дрона, використавши уніфікований підвіс Audible, придатний для 3D-друку. Цей скромний технологічний прорив став результатом років випробувань. США почали оцінювати доцільність використання скидів у США почали лише у 2023 році.

Зараз ситуація змінюється: міністр оборони США Піт Хегсет підписав меморандум Unleashing U.S. Military Drone Dominance, який започатковує масштабну трансформацію. Його продемонстрував дрон Skydio X10 — американський аналог китайського Mavic, але за ціною у кілька десятків тисяч доларів. На відео він доставляє Гегсету відповідний документ на підпис.

Ініціатива передбачає радикальне спрощення процедур закупівель, масове постачання FPV-дронів до усіх сухопутних підрозділів. Мова йде про надання права бойовим підрозділам закуповувати, випробовувати та тренувати використанню малих БПЛА самостійно. Планується скасування бюрократичних обмежень, зокрема щодо цивільних (у тому числі китайських) компонентів, та стимулювання локального виробництва, включно з 3D-друком.

Також малі БПЛА до 25 кілограмів (групи 1 та 2) будуть класифіковані як витратні матеріали, а не як техніка довгострокового використання, що знімає низку процедурних бар'єрів. Розшириться й список Blue UAS – офіційно дозволених моделей для закупівлі.

Ці зміни, значною мірою натхненні досвідом ЗСУ, можуть стати дороговказом і для країн НАТО, що разом має критичне значення для України.

Втілення нової політики заплановане на 2026 рік, а перші практичні результати будуть не раніше 2027-го.