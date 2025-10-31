Пентагон схвалив можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, – CNN

Пентагон дозволив Білому дому постачання Україні американських далекобійних ракет Tomahawk. Остаточне рішення з цього приводу залишається за президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох американських та європейських чиновників, ознайомлених з цим питанням, пише 24 Канал.

Що вирішив Пентагон щодо Tomahawk?

За словами співрозмовників видання, Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на поставки Україні крилатих ракет Tomahawk, дальністю близько 1,6 тисячі кілометрів, обговорення щодо яких тривали щонайменше місяць.

CNN пише, що в американському відомстві вирішили, передача ракет Україні не вплине негативно на американські запаси, на що раніше неодноразово посилався Білий дім, коментуючи повідомлення про їхнє надання.

Таким чином, за даними видання, остаточне рішення стосовно передачі відповідного озброєння Києву лежить виключно в політичній площині й повністю залежить саме від президента США Дональда Трампа.

Видання нагадує, що раніше джерела повідомляли, що Трамп не зняв ракети з розгляду питання повністю, і адміністрація розробила плани щодо їх швидкого постачання Україні, якщо буде відповідний наказ.

Який нюанс є з цього приводу?

Зазначається, що для того, щоб Україна могла ефективно використовувати ці ракети, все ще потрібно вирішити кілька оперативних питань.

Хоча Пентагон не має занепокоєння щодо арсеналів, представники оборонного відомства США все ще намагаються вирішити, як Україна тренуватиметься з використанням та розгортатиме ці ракети,

– зауважують у статті.

Зокрема, одним із невирішених питань залишається те, як Україна запускатиме ці ракети, якщо США їх нададуть, оскільки відповідні ракети здебільшого запускають з надводних кораблів або підводних човнів.

Але, як пише видання, ВМС України сильно виснажені, тому ракети, ймовірно, доведеться запускати з суші. Морська піхота та армія розробили наземні пускові установки, які можна було б надати Україні.

Як відреагувала Україна?

Коментуючи вищезгадану публікацію CNN, керівник ЦПД РНБО України, лейтенант Андрій Коваленко сказав, що Дональд Трамп, схоже, "вміє краще грати у підвищення ставок", ніж Володимир Путін.

На всі ядерні страшилки він відповідає субмариною і новинами про відновлення ядерних випробувань. І також зʼявляється новина CNN про Томагавки. Путін хотів перевершити Хрущова? Буде недохрущовим,

– написав він.

Що цьому передувало?