Глава МЗС Ірану поїде до Путіна консультуватися щодо ударів США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що поїде до Москви, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив у неділю, 22 червня, під час пресконференції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Коли вони зустрінуться

Керівник іранського зовнішньодипломатичного відомства повідомив, що розраховує на зустріч з Володимиром Путіним у рамках свого візиту до Росії задля координації наступних дій. Він наголосив на дружніх відносинах між країнами.

Я їду до Москви сьогодні й завтра вранці у мене зустріч із президентом Путіним. Росія – друг Ірану, і ми маємо стратегічне партнерство. Ми завжди консультуємося один з одним та координуємо наші позиції,

– заявив він.

За його словами, Дональд Трамп зрадив домовленості з Іраном і втягнув США у конфлікт на Близькому Сході. Він закликав ООН і МАГАТЕ вжити термінових та рішучих заходів у відповідь на удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Він додав, що зараз про готовність Ірану до переговорів не йдеться, але двері для дипломатії "мають бути відчинені". Також, на його думку, нещодавня атака Сполучених Штатів матиме "довгострокові наслідки".