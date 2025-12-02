Кушнер і Віткофф відтіснили "більш проукраїнського" Рубіо від переговорів із Росією, – The Times

Зять Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець США Стів Віткофф відтіснили від переговорів з Росією "більш проукраїнського" Марко Рубіо. Його називають тим, хто "більше співчуває Україні".

Саме Рубіо допоміг переробити мирний план з 28 пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Times.

Дивіться також Віткофф і Кушнер прибули в Москву: переговори з Путіним тривають понад 3 години

Що відомо про роль Віткоффа і Кушнера у переговорах?

Мирний план США, надмірно щедрий для Росії, був узгоджений Віткоффом, Кушнером і росіянином Дмитрієвим під час секретних переговорів, які проходили у Маямі наприкінці жовтня.

Однак Рубіо не поїхав до Москви, залишивши Віткоффа і Кушнера, чиї великі ділові інтереси часто йшли паралельно з їхньою дипломатичною діяльністю, передавати українську контрпропозицію на вирішальному етапі війни,

– йдеться у статті видання.

У The Times зауважили, що 44-річний Кушнер, чоловік дочки Трампа Іванки, відіграє дедалі активнішу роль в американській дипломатії.

І це попри те, що він не має жодної офіційної посади в Білому домі, як було під час першого президентського терміну Трампа.

Колись Кушнер мав справу з російськими чиновниками. Зокрема, після виборів США у 2016 він був учасником зустрічі в Нью-Йорку з Сергієм Горьковим, главою російського Внешекономбанку.

Що відомо про переговори у Росії?