Кушнер і Віткофф відтіснили "більш проукраїнського" Рубіо від переговорів із Росією, – The Times
- Джаред Кушнер і Стів Віткофф відтіснили Марко Рубіо від переговорів з Росією, незважаючи на те, що Рубіо вважають "більш проукраїнським".
- Кушнер і Віткофф узгодили мирний план з Росією під час таємних переговорів у Маямі в жовтні, хоча Кушнер не має офіційної посади в Білому домі.
Зять Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець США Стів Віткофф відтіснили від переговорів з Росією "більш проукраїнського" Марко Рубіо. Його називають тим, хто "більше співчуває Україні".
Саме Рубіо допоміг переробити мирний план з 28 пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The Times.
Що відомо про роль Віткоффа і Кушнера у переговорах?
Мирний план США, надмірно щедрий для Росії, був узгоджений Віткоффом, Кушнером і росіянином Дмитрієвим під час секретних переговорів, які проходили у Маямі наприкінці жовтня.
Однак Рубіо не поїхав до Москви, залишивши Віткоффа і Кушнера, чиї великі ділові інтереси часто йшли паралельно з їхньою дипломатичною діяльністю, передавати українську контрпропозицію на вирішальному етапі війни,
– йдеться у статті видання.
У The Times зауважили, що 44-річний Кушнер, чоловік дочки Трампа Іванки, відіграє дедалі активнішу роль в американській дипломатії.
І це попри те, що він не має жодної офіційної посади в Білому домі, як було під час першого президентського терміну Трампа.
Колись Кушнер мав справу з російськими чиновниками. Зокрема, після виборів США у 2016 він був учасником зустрічі в Нью-Йорку з Сергієм Горьковим, главою російського Внешекономбанку.
Що відомо про переговори у Росії?
2 грудня розпочалася зустріч президента Росії Путіна та спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа. Американська делегація вирушила до Москви напередодні.
Віткофф, який поїхав до Путіна разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером, має завдання представити оновлений мирний план США. Він, як зауважив президент Зеленський, наразі складається із 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві й доопрацьовані у Флориді українською та американською делегаціями.
Переговори з Путіним тривають уже кілька годин. Стартували вони о 18:40.