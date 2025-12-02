Кушнер и Уиткофф оттеснили "более проукраинского" Рубио от переговоров с Россией, – The Times

Зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Уиткофф оттеснили от переговоров с Россией "более проукраинского" Марко Рубио. Его называют тем, кто "больше сочувствует Украине".

Именно Рубио помог переделать мирный план из 28 пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Times.

Что известно о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах?

Мирный план США, чрезмерно щедрый для России, был согласован Уиткоффом, Кушнером и россиянином Дмитриевым во время секретных переговоров, которые проходили в Майами в конце октября.

Однако Рубио не поехал в Москву, оставив Уиткоффа и Кушнера, чьи большие деловые интересы часто шли параллельно с их дипломатической деятельностью, передавать украинское контрпредложение на решающем этапе войны,

– говорится в статье издания.

В The Times отметили, что 44-летний Кушнер, муж дочери Трампа Иванки, играет все более активную роль в американской дипломатии.

И это несмотря на то, что он не имеет никакой официальной должности в Белом доме, как было во время первого президентского срока Трампа.

Когда-то Кушнер имел дело с российскими чиновниками. В частности, после выборов США в 2016 он был участником встречи в Нью-Йорке с Сергеем Горьковым, главой российского Внешэкономбанка.

Что известно о переговорах в России?