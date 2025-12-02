Именно Рубио помог переделать мирный план из 28 пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Times.
Что известно о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах?
Мирный план США, чрезмерно щедрый для России, был согласован Уиткоффом, Кушнером и россиянином Дмитриевым во время секретных переговоров, которые проходили в Майами в конце октября.
Однако Рубио не поехал в Москву, оставив Уиткоффа и Кушнера, чьи большие деловые интересы часто шли параллельно с их дипломатической деятельностью, передавать украинское контрпредложение на решающем этапе войны,
– говорится в статье издания.
В The Times отметили, что 44-летний Кушнер, муж дочери Трампа Иванки, играет все более активную роль в американской дипломатии.
И это несмотря на то, что он не имеет никакой официальной должности в Белом доме, как было во время первого президентского срока Трампа.
Когда-то Кушнер имел дело с российскими чиновниками. В частности, после выборов США в 2016 он был участником встречи в Нью-Йорке с Сергеем Горьковым, главой российского Внешэкономбанка.
Что известно о переговорах в России?
2 декабря началась встреча президента России Путина и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа. Американская делегация отправилась в Москву накануне.
Уиткофф, который поехал к Путину вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, имеет задачу представить обновленный мирный план США. Он, как отметил президент Зеленский, пока состоит из 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде украинской и американской делегациями.
Переговоры с Путиным продолжаются уже несколько часов. Стартовали они в 18:40.