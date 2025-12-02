Именно Рубио помог переделать мирный план из 28 пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Times.

Смотрите также Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву: переговоры с Путиным продолжаются более 3 часов

Что известно о роли Уиткоффа и Кушнера в переговорах?

Мирный план США, чрезмерно щедрый для России, был согласован Уиткоффом, Кушнером и россиянином Дмитриевым во время секретных переговоров, которые проходили в Майами в конце октября.

Однако Рубио не поехал в Москву, оставив Уиткоффа и Кушнера, чьи большие деловые интересы часто шли параллельно с их дипломатической деятельностью, передавать украинское контрпредложение на решающем этапе войны,

– говорится в статье издания.

В The Times отметили, что 44-летний Кушнер, муж дочери Трампа Иванки, играет все более активную роль в американской дипломатии.

И это несмотря на то, что он не имеет никакой официальной должности в Белом доме, как было во время первого президентского срока Трампа.

Когда-то Кушнер имел дело с российскими чиновниками. В частности, после выборов США в 2016 он был участником встречи в Нью-Йорке с Сергеем Горьковым, главой российского Внешэкономбанка.

Что известно о переговорах в России?