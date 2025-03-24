Румунія і Болгарія бояться зміни ситуації в Чорному морі після переговорів Росії та США, – FT
- Румунія та Болгарія стурбовані можливими наслідками переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії, які можуть змінити баланс сил у Чорному морі на користь Москви.
- Чорноморські країни уважно спостерігають за переговорами, побоюючись угоди, яка може посилити військовий вплив Росії в регіоні.
- Румунські та болгарські посадовці висловлюють занепокоєння щодо можливих змін статус-кво в Чорному морі, які можуть розширити оперативну зону російського флоту.
Румунія та Болгарія занепокоєні щодо можливих наслідків переговорів між США та Росією, які тривають у Саудівській Аравії. Вони побоюються, що вони можуть змінити баланс сил у Чорному морі на користь Москви.
Чорноморські країни Європи з тривогою спостерігають за цими мирними перемовинами, оскільки потенційна угода може посилити військовий вплив Росії в регіоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
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Чорноморські країни уважно слідкують за ситуацію
Газета зазначила, що "чорноморські держави Європи нервово спостерігають за мирними переговорами між США і Росією щодо України, які тривають сьогодні в Саудівській Аравії, побоюючись можливої угоди, яка відновить частину впливу Москви над спірними водами".
Румунські та болгарські посадовці повідомили газеті, що крани "остерігаються будь-яких значних змін статус-кво в Чорному морі в рамках будь-якої ширшої потенційної угоди між Росією і США", враховуючи, що це може "розширити оперативну зону російського флоту".
Це наше сусідство, і ми не будемо довіряти росіянам, якщо їм буде дозволено більше свободи дій,
– заявив один із чиновників.