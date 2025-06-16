Точної дати продовження поки немає, – Пєсков розповів про підготовку до переговорів з Україною

Україна та Росія продовжуватимуть переговори на майданчику в Туреччині. Поки що невідомо, коли буде третій раунд перемовин, але обидві сторони до нього готуються.

Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Кремля Дмітрія Пєскова.

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Пєсков зробив нову заяву про переговори з Україною

Україна та Росія можуть відновити переговори про завершення війни після 22 червня. Таку думку висловив російський диктатор Владімір Путін. Володимир Зеленський підтвердив, що саме дати після 20 червня сторони можуть розглянути, адже саме тоді завершаться чергові етапи обмінів полоненими.

У Кремлі не поспішають визначати дату перемовин, але говорять, що вони точно проходитимуть у Туреччині.

Поки що не йшла мова про те, щоб обрати інший майданчик для переговорів з Україною,

– заявив Пєсков.

Він додав, що сторони попередньо обговорили часовий проміжок, коли відбудеться продовження переговорів.

Зустрічі України та Росії: коли вони відбувалися

Перший раунд переговорів у Стамбулі тривав 15-16 травня. Це була нова зустріч сторін після домовленості вести переговори самостійно за сприяння Туреччини. Під час перший переговорів Україна вкотре підтвердила свою готовність наближати мир і, відповідно, залучення Росії до цього процесу.

Найбільшим досягненням тоді став обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", який пройшов успішно.

Україна на перемовинах відкинула усі російські погрози та продовжила відстоювати свою позицію щодо необхідності повного й безумовного припинення вогню.

Другий тур переговорів у Стамбулі проходив 2 червня. Сторони знову домовилися про масштабний обмін полоненими та презентували одна одній свої пропозиції для майбутнього "меморандуму". Очільник російської делегації Владімір Мединський заявив, що Україні нібито запропонували новий варіант перемир'я – на 2-3 дні. Але таку пропозицію, що не має сенсу, в Києві не підтримали.

Сторони сподіваються, що на одній з наступних зустрічей будуть присутні й лідери України та Росії.