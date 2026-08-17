Роззброєння в обмін на план Трампа: Кушнер провів переговори з лідерами ХАМАС у Єгипті

Лідери угруповання ХАМАС та радник президента США Джаред Кушнер провели зустріч у Єгипті, де обговорили деталі роззброєння бойовиків та передачу влади в Газі. Палестинська сторона підтвердила готовність до демілітаризації, але вимагає від "Ради миру" змусити Ізраїль дотримуватися умов угоди.

Про деталі переговорів між США та ХАМАС пишуть низка ЗМІ, зокрема Axios.

Що пропонує Америка?

Американські представники наполягають на негайних практичних кроках, оскільки рівень довіри до терористів залишається критично низьким.

Півторагодинна зустріч у неділю стала першими прямими переговорами Кушнера з керівництвом ХАМАС після досягнення угоди щодо Гази в жовтні минулого року. З боку бойовиків був присутній політичний лідер Халіл аль-Хайя, а американську делегацію посилили високий представник "Ради миру" Ніколай Младенов, колишній прем'єр Британії Тоні Блер та старші радники.

До обговорення також долучилися керівник єгипетської розвідки Хассан Рашад, катарський дипломат Алі аль-Таваді та високопосадовець з Туреччини. Джерело, обізнане з ходом переговорів, назвало їх дуже продуктивними в контексті спонукання ХАМАС до виконання своїх обіцянок.

Під час бесіди Кушнер подякував лідерам ХАМАС за співпрацю та зусилля з повернення тіл усіх загиблих ізраїльських заручників. Зі свого боку, представники угруповання висловили вдячність адміністрації Трампа та "Раді миру" за кроки, спрямовані на покращення гуманітарної ситуації в Газі.

Жорсткі вимоги та питання довіри

Кушнер чітко дав зрозуміти, що бойовики мають передати управлінські повноваження палестинському технократичному уряду та гарантувати відсутність своєї ролі в майбутньому управлінні анклавом. Представники ХАМАС просили передати Дональду Трампу, що вони залишаються відданими ідеї роззброєння.

"Ми подякували їм за зобов'язання, але хочемо бачити реальні зусилля, а не лише слова", – зазначило джерело. "Для Кушнера було важливо особисто закріпити це зобов'язання".

Американський посланець підкреслив, що Ізраїль не довіряє угрупованню.

Кушнер наголосив лідерам ХАМАС, що планка висока, оскільки ізраїльська сторона не вірить у їхнє реальне роззброєння,

Він сказав їм, що місця для переговорів щодо роззброєння немає, але якщо вони продемонструють реальні кроки, США зроблять усе можливе, щоб Ізраїль зробив свої власні кроки,

– повідомило джерело.

Зустрічні претензії палестинської сторони

Лідери ХАМАС висловили розчарування політикою Ізраїлю, зокрема продовженням військових ударів. На це американський представник відповів жорстко.

Кушнер заперечив і сказав, що їм знадобилося чотири місяці, щоб погодитися на роззброєння,

– додало джерело обізнане з перебігом переговорів.

Водночас бойовики запевнили, що готові передати управління Газою технократичному уряду і не втручатися в його роботу.

Після зустрічі угруповання випустило офіційну заяву, в якій підтвердило згоду на "дорожню карту" другого етапу плану Трампа, що передбачає постійне припинення вогню, повне виведення ізраїльських військ, гуманітарну допомогу та початок відбудови. Бойовики звинуватили Ізраїль у невиконанні першої фази угоди та закликали посередників змусити окупаційну владу виконати зобов'язання. При цьому в публічній заяві ХАМАС жодного разу прямо не згадав про власне роззброєння.

За даними джерел, представники угруповання попередили Кушнера, що почнуть здавати зброю лише після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно підтвердить свою прихильність до умов мирного плану.

Наразі Нетаньяху публічно виступає проти цієї пропозиції. Він заявляв, що виведення військ із Гази відбудеться лише за умови реального, а не формального знищення ХАМАС. Очікується, що ізраїльський прем'єр навряд чи змінить свою риторику до виборів у Кнесет, запланованих на 27 жовтня.

У понеділок Джаред Кушнер має прибути до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньяху, щоб обговорити відповідні кроки. "Рада миру" сподівається, що негласної зупинки ударів ЦАХАЛ буде достатньо для початку роззброєння, проте арабські дипломати сумніваються в цьому без публічної заяви Нетаньяху.

Якщо ХАМАС дійсно почне демілітарізацію, відповідні кроки Ізраїлю включатимуть дозвіл на розгортання Міжнародних стабілізаційних сил у Газі, початок відбудови в районі Рафаха та обговорення початкового виведення ізраїльських військ.

Як підкреслило джерело, позиція США залишається незмінною: "Не може бути жодної двозначності: ХАМАС повинен відмовитися від керівної влади, усієї зброї та військової інфраструктури. А Газа більше ніколи не може бути джерелом терору для Ізраїлю".

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі під час розмови з Кушнером також додав, що стабілізація Гази допоможе всьому ширшому регіону.

Нагадаємо, наприкінці липня Трамп заявив про домовленість щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань у Газі, назвавши її історичною. За його словами, після роззброєння передбачається виведення ізраїльських військ і передача безпеки міжнародним стабілізаційним силам та новій палестинській поліції.