О деталях переговоров между США и ХАМАС пишут ряд СМИ, в частности Axios.

Что предлагает Америка?

Американские представители настаивают на немедленных практических шагах, поскольку уровень доверия к террористам остается критически низким.

Полуторачасовая встреча в воскресенье стала первыми прямыми переговорами Кушнера с руководством ХАМАС после достижения соглашения по Газе в октябре прошлого года. Со стороны боевиков присутствовал политический лидер Халил аль-Хайя, а американскую делегацию усилили высокий представитель "Рады мира" Николай Младенов, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и старшие советники.

К обсуждению также присоединились глава египетской разведки Хассан Рашад, катарский дипломат Али аль-Тавади и высокопоставленный чиновник из Турции. Источник, знакомый с ходом переговоров, назвал их очень продуктивными в контексте побуждения ХАМАС к выполнению своих обещаний.

В ходе беседы Кушнер поблагодарил лидеров ХАМАС за сотрудничество и усилия по возвращению тел всех погибших израильских заложников. Со своей стороны, представители группировки выразили благодарность администрации Трампа и "Раде мира" за шаги, направленные на улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Жесткие требования и вопросы доверия

Кушнер четко дал понять, что боевики должны передать управленческие полномочия палестинскому технократическому правительству и гарантировать отсутствие своей роли в будущем управлении анклавом. Представители ХАМАС просили передать Дональду Трампу, что они по-прежнему привержены идее разоружения.

"Мы поблагодарили их за обязательства, но хотим видеть реальные усилия, а не только слова", – отметил источник. "Для Кушнера было важно лично закрепить это обязательство".

Американский посланник подчеркнул, что Израиль не доверяет этой группировке.

Кушнер подчеркнул лидерам ХАМАС, что планка высока, потому что израильская сторона не верит в их реальное разоружение,

Он сказал им, что места для переговоров о разоружении нет, но если они продемонстрируют реальные шаги, США сделают все возможное, чтобы Израиль предпринял свои собственные шаги,

– сообщил источник.

Взаимные претензии палестинской стороны

Лидеры ХАМАС выразили разочарование политикой Израиля, в частности продолжением военных ударов. На это американский представитель ответил жестко.

Кушнер возразил и сказал, что им понадобилось четыре месяца, чтобы согласиться на разоружение,

– добавил источник, знакомый с ходом переговоров.

В то же время боевики заверили, что готовы передать управление Газой технократическому правительству и не вмешиваться в его работу.

После встречи группировка выпустила официальное заявление, в котором подтвердила согласие на "дорожную карту" второго этапа плана Трампа, что предусматривает постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск, гуманитарную помощь и начало восстановления. Боевики обвинили Израиль в невыполнении первой фазы соглашения и призвали посредников заставить оккупационные власти выполнить обязательства. При этом в публичном заявлении ХАМАС ни разу прямо не упомянул о собственном разоружении.

По данным источников, представители группировки предупредили Кушнера, что начнут сдавать оружие только после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично подтвердит свою приверженность условиям мирного плана.

В настоящее время Нетаньяху публично выступает против этого предложения. Он заявлял, что вывод войск из Газы состоится только при условии реального, а не формального уничтожения ХАМАС. Ожидается, что израильский премьер вряд ли изменит свою риторику до выборов в Кнессет, запланированных на 27 октября.

В понедельник Джаред Кушнер должен прибыть в Израиль для встречи с Нетаньяху, чтобы обсудить соответствующие шаги. "Рада мира" надеется, что негласного прекращения ударов ЦАХАЛ будет достаточно для начала разоружения, однако арабские дипломаты сомневаются в этом без публичного заявления Нетаньяху.

Если ХАМАС действительно начнет демилитаризацию, соответствующие шаги Израиля будут включать разрешение на развертывание Международных стабилизационных сил в Газе, начало восстановления в районе Рафаха и обсуждение первоначального вывода израильских войск.

Как подчеркнул источник, позиция США остается неизменной: "Не может быть никакой двусмысленности: ХАМАС должен отказаться от власти, всего оружия и военной инфраструктуры. А Газа больше никогда не может быть источником террора для Израиля".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время беседы с Кушнером также добавил, что стабилизация ситуации в Газе поможет всему региону в целом.

Напомним, в конце июля Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе, назвав ее исторической. По его словам, после разоружения предполагается вывод израильских войск и передача ответственности за безопасность международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции.