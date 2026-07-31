Про це він написав в дописі у Truth Social.

Що заявив Трамп про роззброєння ХАМАС у Газі

Глава Білого дому заявив, що це "монументальний крок до тривалого миру і безпеки".

За його словами, ця угода є "критично важливим кроком до того, щоб Газа нарешті була керована новим палестинським урядом, який тісно співпрацюватиме з Радою миру, щоб допомогти палестинському народу".

Водночас, як він зазначив, Ізраїль матиме безпеку, на яку заслуговує, оскільки Газа більше не використовуватиметься як база для терористичних атак.

Крім цього, Трамп заявив, що угода є важливим кроком у реалізації його 20-пунктного плану завершення війни в Газі.

Угода буде виконуватися ретельно структурованими етапами. Після завершення роззброєння ізраїльські війська виведуться, а міжнародні стабілізаційні сили співпрацюватимуть з новою палестинською поліцією, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку Гази для її жителів та сусідів,

– розповів деталі лідер США.

Також у своєму дописі він висловив подяку посередникам Єгипту, Катару та Туреччині "за їхні важливі зусилля", та своїй команді. Він також заявив, що відповідно до цієї угоди, "Газа, нарешті, буде в руках нового палестинського уряду, який служитиме своєму народу".