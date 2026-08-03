"Союзники вмовили в останній момент": Трамп скасував удар по Ірану та анонсував переговори

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 3 серпня Сполучені Штати розпочнуть новий раунд переговорів з Іраном. За його словами, він відмовився від запланованого масштабного удару.

Про це пише CNN та Reuters.

Що Трамп сказав про переговори з Іраном?

За словами Трампа, Сполучені Штати були готові завдати масштабного удару по Ірану, однак він вирішив відмовитися від цієї операції після звернень союзників.

Ми були повністю готові, але коли союзники попросили скасувати удар, ми погодилися, бо вони вважають, що угода можлива,

– сказав президент США.

Трамп уточнив, що відповідні прохання надходили від Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, а також, за його словами, від самого Ірану. Водночас іранські державні ЗМІ заперечили інформацію про те, що Тегеран звертався до Вашингтона з проханням скасувати удари.

Президент США пояснив, що майбутні переговори стосуватимуться насамперед відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, а згодом – врегулювання питання іранської ядерної програми. При цьому він не став називати дедлайн для укладення можливої угоди та не уточнив, де саме проходитимуть переговори.

Трамп також відмовився відповідати на запитання, чи мав потенційний удар бути спрямований по енергетичній інфраструктурі Ірану. Напередодні він написав у Truth Social, що США залишаються у повній бойовій готовності, але наголосив, що надає перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту.

Тим часом глава МЗС Ірану Аббас Арагчі провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом, а також із головнокомандувачем армії Пакистану Асімом Муніром щодо дипломатичних зусиль із деескалації. За даними Reuters, іранська сторона також веде окремі переговори з Оманом щодо питань, пов'язаних з Ормузькою протокою. Водночас у Тегерані наголошують, що ці консультації не стосуються рішення про відкриття чи закриття самої протоки.

Попри дипломатичні контакти, в Ізраїлі заявили, що уважно координують свої дії зі США. Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен зазначив, що незалежно від результатів переговорів країна готова завдати ударів, якщо Іран відновить розвиток ядерної або балістичної програм.

Нагадаємо, Іран пригрозив жорсткою відповіддю у разі нових ударів США по його території. За даними Reuters, Тегеран попередив, що в такому разі під удар можуть потрапити нафтові об'єкти Саудівської Аравії та ОАЕ, а також газова інфраструктура Катару й Ізраїлю. На тлі загострення глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що будь-яка участь інших країн регіону в можливій атаці США чи Ізраїлю матиме "пропорційну відповідь". Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що його команда все ще розраховує досягти дипломатичної угоди з Тегераном.