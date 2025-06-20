Не США: є одна країна, яка може надавити на Кремль задля миру

Російському диктатору Владіміру Путіну вдалося зберегти стратегічну підтримку Китаю. Це дозволяє Росії продовжувати повномасштабну війну вже третій рік.

Завершення конфлікту в Україні значною мірою залежить від переговорів між США та Китаєм. Політолог Вадим Денисенко в етері 24 Каналу припустив, коли можливі такі домовленості.

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Коли можуть відбутися переговори США і Китаю

Головною геополітичною перемогою Путіна за 3 роки повномасштабної війни в Україні можна вважати збереження підтримки з боку Китаю. Без Китаю Росія не змогла б продовжувати бойові дії.

Той факт, що Китай і надалі зберігає інтерес до співпраці з Росією, є ключовим досягненням Путіна. Він добре усвідомлює, що війна завершиться лише тоді, коли відбудуться результативні переговори між Сполученими Штатами Америки та Китаєм.

Теоретично, такі переговори можуть відбутися вже наприкінці 2025 року. Чи стануть вони реальністю – поки що сказати достатньо складно,

– припустив Денисенко.

Проте, на думку політолога, досягнення миру без участі Китаю є вкрай складним завданням. Імовірність домовленостей без участі Пекіна – мінімальна.

Про відносини США і Китаю

Президент США Дональд Трамп, розпочавши торгівельні війни одночасно на багатьох фронтах, у підсумку програв усі з них. Зокрема, найбільш болючою для нього стала поразка на китайському напрямку. Він спробував тиснути на Пекін через підвищення мит до захмарного рівня – 145%.

У підсумку саме Трамп був змушений піти на поступки, погодившись на тимчасову угоду, яка була значно вигіднішою для Китаю. Одним із ключових елементів домовленості стало розблокування торгівлі, зокрема рідкісноземельними металами.

Сьогодні говорити про те, що Трамп знову зможе чимось налякати Китай, як у перші 100 днів свого президентства, – нереалістично,

– пояснив Вадим Денисенко.

Нинішні домовленості зі США є тимчасовими та потребуватимуть подальшого коригування.