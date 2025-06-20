Завершение конфликта в Украине в значительной степени зависит от переговоров между США и Китаем от переговоров между США и Китаем. Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала предположил, когда возможны такие договоренности.

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Когда могут состояться переговоры США и Китая

Главной геополитической победой Путина за 3 года полномасштабной войны в Украине можно считать сохранение поддержки со стороны Китая. Без Китая Россия не смогла бы продолжать боевые действия.

Тот факт, что Китай и в дальнейшем сохраняет интерес к сотрудничеству с Россией, является ключевым достижением Путина. Он хорошо осознает, что война завершится только тогда, когда состоятся результативные переговоры между Соединенными Штатами Америки и Китаем.

Теоретически, такие переговоры могут состояться уже в конце 2025 года. Станут ли они реальностью – пока сказать достаточно сложно,

– предположил Денисенко.

Однако, по мнению политолога, достижение мира без участия Китая является крайне сложной задачей. Вероятность договоренностей без участия Пекина – минимальна.

Об отношениях США и Китая

Президент США Дональд Трамп, начав торговые войны одновременно на многих фронтах, в итоге проиграл все из них. В частности, наиболее болезненным для него стало поражение на китайском направлении. Он попытался давить на Пекин через повышения пошлин до заоблачного уровня – 145%.

В итоге именно Трамп был вынужден пойти на уступки, согласившись на временное соглашение, которое было значительно выгоднее для Китая. Одним из ключевых элементов договоренности стало разблокирование торговли, в частности редкоземельными металлами.

Сегодня говорить о том, что Трамп снова сможет чем-то напугать Китай, как в первые 100 дней своего президентства, – нереалистично,

– пояснил Вадим Денисенко.

Нынешние договоренности с США являются временными и потребуют дальнейшей корректировки.