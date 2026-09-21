США та Китай розпочали ключові переговори в Нью-Йорку перед зустріччю Трампа і Сі

Представники США та Китаю розпочали переговори в Нью-Йорку для обговорення питань торгівлі, штучного інтелекту та ситуації в Ірані. Ця зустріч є ключовим етапом підготовки до майбутнього саміту президента Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Що відомо про переговори США та Китаю?

Американську делегацію на переговорах очолює міністр фінансів США Скотт Бессент, тоді як китайську сторону представляє віцепрем'єр Державної ради КНР Хе Ліфен. Консультації проходять у штаб-квартирі банку JPMorgan Chase на Мангеттені через підвищені заходи безпеки перед Генеральною Асамблеєю ООН.

Головним пріоритетом дипломатичного діалогу є збереження торговельного перемир'я, термін дії якого закінчується у листопаді. Сторони прагнуть узгодити зниження тарифів на товари загальною сумою 60 мільярдів доларів, а також розробити рамкову угоду щодо безпечного використання штучного інтелекту.

Перед початком зустрічі Скотт Бессент заявив журналістам, що розраховує на конструктивний діалог між країнами. Востаннє Бессент і Хе зустрічалися віч-на-віч поблизу Сеула приблизно чотири місяці тому.

Окрім економічного порядку денного, посадовці обговорюють ситуацію навколо війни з Іраном, адже Пекін залишається основним покупцем іранської нафти і перебуває під тиском Вашингтона. Водночас діалог ускладнюється жорсткою позицією КНР щодо Тайваню.

Пекін пригрозив скасувати майбутній саміт у Білому домі, якщо США ухвалять новий пакет військової допомоги Тайваню. Для Дональда Трампа зустріч із китайським лідером 24 вересня має принципове значення напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Нагадаємо, раніше США та Китай розробляли план збереження торговельного перемир'я на суму близько 30 мільярдів доларів. Документ передбачав взаємне скорочення тарифів на американські енергоносії, сільськогосподарську продукцію та китайську сировину для американських виробників.