Новий раунд гри: дипломат пояснив, навіщо Трамп намагається відновити відносини з Росією

У Кремлі після нових контактів зі США заговорили про перспективу швидкого завершення війни та подальшого відновлення масштабних торговельно-економічних відносин між Вашингтоном і Москвою. Водночас Юрій Ушаков озвучив і стару російську вимогу про припинення американської допомоги Україні, подаючи її як одну з умов для врегулювання.

Дипломат та історик Роман Безсмертний в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці заяви Кремля не варто автоматично сприймати як реальні домовленості з Дональдом Трампом. Нинішній раунд контактів він пов'язує значно більше з внутрішньою політикою США, майбутніми виборами та спробою Трампа і Путіна використати переговорний процес у власних політичних і бізнесових інтересах.

Трамп розпочав новий раунд гри

Заяви Кремля про нібито майбутнє відновлення відносин зі США ще не означають, що Вашингтон погодився виконувати російські вимоги. На відміну від Путіна, Трамп залежить від настроїв виборців, тому його нинішня поведінка значною мірою вписується у передвиборчу логіку напередодні виборів до Конгресу.

Цей період до виборів у Конгрес США розділений на дві частини. Перша – коли Трамп публічно грає на стороні Путіна. І ми це бачимо: поїздки Кушнера і Віткоффа вже рекордні з погляду висловлювань і різного роду підлизувань,

– сказав Безсмертний.

Після російських виборів ролі можуть змінитися, і вже Кремль буде зацікавлений підігравати Трампу до 3 листопада. Поїздки спецпосланців, телефонні дзвінки та розмови про мир у такому разі стають частиною ширшої політичної комбінації, яка дозволяє обом сторонам демонструвати потрібний результат своїй аудиторії.

Мирні переговори, усі ці поїздки Кушнера, Віткоффа, телефонні дзвінки – це завіса. За нею розігрується політична партитура між Путіним і Трампом та бізнес-партитура між Путіним і Трампом,

– пояснив дипломат.

Така інформаційна гра Путіну потрібна значно менше, адже результат російських виборів для Кремля передбачуваний. Для Трампа ситуація інша: внутрішньополітичні проблеми накопичуються, тому демонстрація хоча б видимого прогресу у відносинах із Москвою може стати для нього частиною кампанії перед голосуванням.

Кремль повертається до старих ультиматумів

Заяви Ушакова про припинення допомоги Україні та "усунення першопричин" Безсмертний не вважає доказом нових домовленостей між Москвою і Вашингтоном. Росія фактично повторює вимоги, які висувала ще наприкінці 2021 року, коли передала США та НАТО свої проєкти так званих гарантій безпеки.

Озвучене Ушаковим – це своєрідне прикрашання "хотілок" Кремля, на яке треба реагувати саме як на звичайні російські вимоги. Вони не змінюються ще з грудня 2021 року,

– наголосив Безсмертний.

Тоді Москва вимагала переглянути безпекову архітектуру в Європі та фактично обмежити можливості НАТО у регіоні. Тепер ті самі підходи знову з'являються під формулюванням про "першопричини", хоча переговорний процес подається як пошук нового рішення для завершення війни.

Зверніть увагу: в обох випадках звучить слово "першопричини". Це означає, що ми повертаємося до стартових ультимативних вимог Путіна і його оточення,

– пояснив дипломат.

Москва продовжує просувати старий набір вимог, тоді як для Трампа важливим залишається сам факт руху й можливість показати перед виборами хоча б якийсь результат переговорів.

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