Дипломат и историк Роман Безсмертный в эфире 24 Канала объяснил, почему эти заявления Кремля не стоит автоматически воспринимать как реальные договоренности с Дональдом Трампом. Нынешний раунд контактов он связывает в гораздо большей степени с внутренней политикой США, предстоящими выборами и попыткой Трампа и Путина использовать переговорный процесс в своих политических и деловых интересах.

Трамп начал новый раунд игры

Заявления Кремля о якобы предстоящем восстановлении отношений с США еще не означают, что Вашингтон согласился выполнять российские требования. В отличие от Путина, Трамп зависит от настроений избирателей, поэтому его нынешнее поведение в значительной степени вписывается в предвыборную логику накануне выборов в Конгресс.

Этот период до выборов в Конгресс США разделен на две части. Первая – когда Трамп публично играет на стороне Путина. И мы это видим: поездки Кушнера и Виткоффа уже рекордны с точки зрения высказываний и разного рода подлизывания,

– сказал Безсмертный.

После российских выборов роли могут поменяться, и уже Кремль будет заинтересован в том, чтобы подыгрывать Трампу до 3 ноября. Поездки спецпосланников, телефонные звонки и разговоры о мире в таком случае становятся частью более широкой политической комбинации, которая позволяет обеим сторонам демонстрировать нужный результат своей аудитории.

Мирные переговоры, все эти поездки Кушнера, Виткоффа, телефонные звонки – это занавес. За ним разыгрывается политическая партитура между Путиным и Трампом и бизнес-партитура между Путиным и Трампом,

– пояснил дипломат.

Такая информационная игра Путину нужна гораздо меньше, ведь результат российских выборов для Кремля предсказуем. Для Трампа ситуация иная: внутриполитические проблемы накапливаются, поэтому демонстрация хотя бы видимого прогресса в отношениях с Москвой может стать для него частью предвыборной кампании.

Кремль возвращается к старым ультиматумам

Заявления Ушакова о прекращении помощи Украине и "устранении первопричин" Безсмертный не считает доказательством новых договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Россия фактически повторяет требования, которые выдвигала еще в конце 2021 года, когда передала США и НАТО свои проекты так называемых гарантий безопасности.

То, что озвучил Ушаков, – это своеобразное приукрашивание "желаний" Кремля, на которое нужно реагировать именно как на обычные российские требования. Они не меняются еще с декабря 2021 года,

– подчеркнул Безсмертный.

Тогда Москва требовала пересмотреть архитектуру безопасности в Европе и фактически ограничить возможности НАТО в регионе. Теперь те же подходы вновь появляются под формулировкой о "первопричинах", хотя переговорный процесс подается как поиск нового решения для завершения войны.

Обратите внимание: в обоих случаях звучит слово "первопричины". Это означает, что мы возвращаемся к исходным ультимативным требованиям Путина и его окружения,

– пояснил дипломат.

Москва продолжает продвигать старый набор требований, тогда как для Трампа важным остается сам факт движения и возможность показать перед выборами хотя бы какой-то результат переговоров.

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