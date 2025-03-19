США та Росія домовилися про зустріч "технічних груп" в Ер-Ріяді найближчими днями

США та Росія запланували нові переговори найближчими днями. Зустріч делегацій щодо припинення вогню відбудеться в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Майка Волца в соцмережі Х.

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Що відомо про майбутні переговори США і Росії

Майк Волц розповів, що у середу, 19 березня, говорив з помічником президента Росії Юрієм Ушаковим про "зусилля Трампа припинити війну в Україні".

Ми домовилися, що наші технічні групи зустрінуться в Ер-Ріяді найближчими днями, щоб зосередитися на впровадженні та розширенні часткового припинення вогню, якого президент Трамп добився від Росії,

– зазначив Волц.

До речі, під час розмови Путін погодився на негайне припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, але не на повноцінне 30-денне припинення вогню. Дональд Трамп пояснив це рішення тим, що "є багато зброї, спрямованої один на одного" – мовляв, важко одразу вдатися до припинення вогню.