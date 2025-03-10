Цього тижня представники США також зустрінуться з росіянами у Саудівській Аравії, – CNN

Вищі посадовці з адміністрації Дональда Трампа, окрім зустрічі з українцями, також планують цього тижня зустрітися із росіянами. Розмова має відбутися у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Відповідну інформацію виданню надало обізнане у цьому питанні джерело.

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Що відомо про нову зустріч представників США та Росії

Джерело, яке надало інформацію журналістам не зазначило, хто саме може бути присутній на новому раунді мирних переговорів США та Росії. Зустріч відбудеться після того, як пройдуть перемовини між американськими та українськими представниками.

Обмовився про зустріч США та Росії й Дональд Трамп. Під час розмови з журналістами на борту президентського літака він зазначив, що дійсно зустріч запланована у Саудівській Аравії.

На цьому тижні заплановані великі зустрічі в Саудівській Аравії з Росією та Україною. Подивимося, чи зможемо ми щось зробити. Цього тижня, як ви знаєте, загинуло багато людей в Україні. Там не лише українці, а й росіяни,

– сказав американський лідер.

Глава Білого дому наголосив, що він думає, що "всі хочуть, щоб це скінчилося". Трамп також вірить, що американська сторона "досягне великого прогресу" в питанні закінченні війни та миру.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що від зустрічі українських та американських представників у Саудівській Аравії він має 2 очікування. Це стосується і наближення миру, і продовження підтримки нашої держави з боку американців.