У рамках переговорів у Білому домі між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та європейськими лідерами обговорювали питання безпекових гарантій для України. Такий напрямок спричинив певне занепокоєння у Кремлі.

Водночас український президент Володимир Зеленський, доєднавшись до європейських лідерів, назвав зустріч віч-на-віч із Трампом "найкращою" на сьогоднішній день. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як у Росії сприйняли переговори у Білому домі?

Видання пише, що президент США хоче поступово пришвидшити процес за допомогою двосторонніх переговорів між Путіним і Зеленським, після яких відбудуться тристоронні переговори за участю самого Дональда Трампа.

Припускають, що це може статися до кінця серпня, проте Росія може створити перешкоди. В МЗС Росії вже заявили, що не погодяться на розгортання військового контингенту з країн НАТО в Україні як гарантію безпеки.

Там заявили, що відповідні сили Північноатлантичного альянсу нібито будуть "сповнені непередбачуваних наслідків". Принаймні, російська сторона радше за все не вважає, що американський президент відкинув подібну ідею.

Politico також повідомляє, що Кремль майже напевно також був невдоволений, почувши, як Трамп повторює позицію Зеленського про те, що точкою для будь-яких переговорів про території має бути існуюча лінія фронту, а не її межі.

Путін наполягає на будь-якому врегулюванні, яке б надало йому "пояс фортець", який йому не вдалося захопити на Донбасі, що дасть йому плацдарм для проникнення до інших областей країни, проте Трамп про це не згадав.

Водночас європейська сторона знає, що Трамп мінливий, і не сприймає нічого як належне. Мерц визнав, що процес тепер ускладниться. Перед приїздом Макрон зазначив, що не вірить, що Путін хоче миру, і хоче капітуляції України.

Британський чиновник у коментарі журналістам сказав, що до миру "ще довгий шлях". Утім, на його думку, Володимир Путін вже не буде так самовдоволено посміхатися, як це було під час переговорів з США на Алясці минулого тижня.

Підсумовуючи, це був поганий день для Путіна, оскільки єдність Заходу відновлена, а США знову в команді,

– сказав посадовець.

Як триває робота над гарантіями?