Зустріч Путіна та Зеленського у Стамбулі могла бути історичним шансом, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловився щодо переговорів у Стамбулі. Він заявив, що зустріч української та російської делегацій вкрай важлива для завершення війни в Україні.

Однак, зазначає, що переговори між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним могли стати історичним шансом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hurriyet.

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Що сказав Ердоган про зустріч Зеленського та Путіна

Ердоган зазначає, що за Туреччиною немає затримки у сприянні переговорам. Проте наголошує, що головним гравцем у них наразі є очільник Кремля Путін.

Трамп також є домінуючим гравцем. У такій самій ситуації перебуває і Зеленський,

– каже турецький лідер.

На його думку, зустріч делегацій України та Росії у Стамбулі надзвичайно важлива для припинення війни та встановлення миру. Ердоган додає, що від самого початку докладає інтенсивних зусиль, аби досягнути цього.

Він також розповів, що наразі Туреччина разом з іншими країнами пропонує методи та так званий "ґрунт" для того, щоб сприяти закінченню війни. Турецький президент вважає, що потрібно змусити "замовкнути гармати й заговорити дипломатією".

Окрім цього, необхідно почати мирні переговори, і цю можливість не можна втрачати. За його словами, війну неможливо завершити за допомогою зброї, а найбільшим бажанням Туреччини є домогтися остаточного результату мирних переговорів.

Ердоган додає, що сповнений рішучості продовжити посередницьку роль і запевняє, що докладе всіх зусиль, аби "канали діалогу залишалися відкритими, а переговори між сторонами тривали".

Зазначимо, що 15 травня він заявив про готовність Туреччини прийняти Зеленського та Путіна для прямих переговорів. А також додав, що підтримує зустрічі між українською та російською сторонами, як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.