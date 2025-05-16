Таку думку в етері 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши, що Україна саме з турецькими Bayraktar (БпЛА) протистояла атаці на Київ, в тому числі завдяки цим безпілотникам був забезпечений розгром російської армії весною 2022 року.

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Що демонструє Туреччина

Політтехнолог зазначив, що саме Туреччина добилася того, аби українські цивільні судна стали проходити через протоки і як раз турки не пустили для росіян новий крейсер, коли тонув їх крейсер "Москва".

Завдяки зокрема туркам ми потопили весь інший флот, бо не було у росіян плавучої ППО у вигляді крейсера,

– нагадав Шейтельман.

Якщо оцінювати сьогоднішню ситуацію, то турецький лідер Ердоган зустрів президента України Зеленського та українську делегацію, як зазначив політтехнолог, по-королівськи. Зробив це все демонстративно, поки в палаці Долмабахче три години просиджував штани Мединський й інші члени російської делегації.

"В МЗС Туреччини було вказано, що 16 травня пройде о 10:45 зустріч США, Туреччини й України, а о 12:30 зустрінуться Туреччина, Росія та Україна. Спочатку була погоджена позиція партнерів (американців, турків і українців), а після цього Туреччина виступила посередником переговорів між Україною та Росією. Ердоган – це наш козир", – наголосив Шейтельман.

Нагадаємо, що російська та українська делегації провели переговори у Стамбулі 16 травня. Росіяни наполягали, аби представників США не було за столом перемовин. Не хотіли вони бачити там і турків, однак Туреччина все ж таки виступила третьою стороною. Деталі про результати переговорів розкрив очільник турецького МЗС Хакан Фідан.