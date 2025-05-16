Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, напомнив, что Украина именно с турецкими Bayraktar (БпЛА) противостояла атаке на Киев, в том числе благодаря этим беспилотникам был обеспечен разгром российской армии весной 2022 года.

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Что демонстрирует Турция

Политтехнолог отметил, что именно Турция добилась того, чтобы украинские гражданские суда стали проходить через проливы и как раз турки не пустили для россиян новый крейсер, когда тонул их крейсер "Москва".

Благодаря в частности туркам мы потопили весь остальной флот, потому что не было у русских плавучей ПВО в виде крейсера,

– напомнил Шейтельман.

Если оценивать сегодняшнюю ситуацию, то турецкий лидер Эрдоган встретил президента Украины Зеленского и украинскую делегацию, как отметил политтехнолог, по-королевски. Сделал это все демонстративно, пока во дворце Долмабахче три часа просиживал штаны Мединский и другие члены российской делегации.

"В МИД Турции было указано, что 16 мая пройдет в 10:45 встреча США, Турции и Украины, а в 12:30 встретятся Турция, Россия и Украина. Сначала была согласована позиция партнеров (американцев, турков и украинцев), а после этого Турция выступила посредником переговоров между Украиной и Россией. Эрдоган – это наш козырь", – подчеркнул Шейтельман.

Напомним, что российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле 16 мая. Россияне настаивали, чтобы США не было за столом переговоров. Не хотели они видеть там и турецких представителей, однако Турция все же выступила третьей стороной. Детали о результатах переговоров раскрыл глава турецкого МИД Хакан Фидан.