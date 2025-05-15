Соответствующее заявление в четверг, 15 мая, сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его канцелярию в соцсети Х.

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Что заявил Эрдоган

Согласно обнародованной информации, Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским двусторонние и региональные вопросы, в частности разговор касался вопроса окончания войны между Украиной и Россией.

Турецкий президент подчеркнул, что сейчас ход российско-украинской войны требует решения путем прямых переговоров. В то же время достижение согласия по минимальным общим позициям имеет критически важное значение.

По его словам, сейчас достигнута историческая возможность для начала переговоров между обеими сторонами. Реджеп Эрдоган также отметил, что он решительно поддерживает переговоры как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

Глава государства подчеркнул важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и выразил готовность принять у себя лидеров обеих стран, когда они будут к этому готовы,

– говорится в сообщении канцелярии.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Турцию 15 мая для встречи с Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить возможность прямых переговоров между Украиной и Россией. Встреча лидеров состоялась в президентском комплексе в Анкаре.