"Чудова зустріч": Ердоган висловився про переговори між Україною та Росією в Стамбулі

У Стамбулі у понеділок, 2 червня, відбувся другий раунд перемовин між російською та українською делегаціями. На зустріч сторін відреагував лідер Туреччини.

Він назвав її "чудовими". Про це пише 24 Канал з посиланням на Hurriyet.tr.

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Ердоган висловився про переговори України і Росії

Реджеп Ердоган після переговорів делегацій України та Росії у Стамбулі назвав їх "чудовими". Турецький президент закликав перетворити Стамбул на "центр миру".

Сьогодні в Стамбулі зустрілися російська та українська делегації. Це була чудова зустріч,

– сказав лідер Туреччини.

Відповідно до його слів, сторони домовилися провести нові обміни полоненими.

"Ми пишаємося. Моє найбільше бажання для обох сторін – щоб Путін і Зеленський зустрілися в Стамбулі або Анкарі. Навіть Трамп також повинен приїхати. Якщо вони погодяться, я хотів би зібратися з ними на цій зустрічі та таким чином перетворити Стамбул на центр миру", – заявив він.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Владіміром Путіним хоч навіть завтра, про що заявив речник українського МЗС Георгій Тихий. Єдиною перешкодою цьому є позиція російської сторони.