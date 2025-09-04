Росіяни "готові" продовжувати переговори у Стамбулі: чи підвищуватимуть вони рівень делегації
- Заступник очільника МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що його країна готова продовжувати переговори з Києвом у Стамбулі.
- Кремль також розглядає можливість підвищення рівня своєї делегації.
Москва заявила про "готовність" продовжувати переговори з Києвом у Стамбулі. Окрім того, росіяни нібито не відмовляються від ідеї підвищення рівня своїх делегацій.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін в інтерв'ю від 3 вересня. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
Що в Росії кажуть про мирні переговори?
На думку Галузіна, Київ і його європейські союзники "не демонструють готовності до пошуку мирного виходу з кризи".
Адміністрація Володимира Зеленського нібито продовжує ігнорувати необхідність вирішення так званих фундаментальних причин конфлікту, без чого виконання інших домовленостей неможливе.
Нагадаю: на останній зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 23 липня ми запропонували сформувати три робочі групи: з політичних, військових та гуманітарних питань. Минуло вже більше місяця, а відповіді так і не надійшло,
– скаржиться російський дипломат.
Нагадаємо, востаннє представники України та Росії зустрілися у Стамбулі 23 липня 2025 року – на третьому раунді переговорів. Зокрема, тоді "пріоритетну увагу приділили гуманітарному треку".
Попри це, країна-агресорка буцімто й досі зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні "української кризи", зокрема політико-дипломатичним шляхом.
Мирні перемовини з Росією: останні новини
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Женеву як місце для мирних переговорів між Україною та Росією.
- Путін заявив, що нібито ніколи не виключав можливість зустрічі з Зеленським. Ба більше, диктатор готовий зустрітися в Москві.
- Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що союзники завершили підготовку гарантій безпеки. Європейські країни готові надати їх Україні в день укладання мирної угоди з Росією.