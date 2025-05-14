Гра в мовчання продовжується: в Кремлі досі приховують, хто поїде на переговори у Стамбул

В Кремлі замовчують склад делегації на переговори з Україною. Наразі там досі не вказали, хто поїде від Росії на переговори до Стамбула.

Кремль оприлюднить імена тоді, коли буде відповідний указ від Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря російського диктатора Путіна Дмітрія Пєскова, заяву якого цитують росЗМІ.

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Хто поїде від Росії на переговори до Стамбула

В Росії досі не вказали склад делегації, яка поїде від Москви на переговори в Туреччину 15 травня.

"Кремль поки не оприлюднить склад делегації Росії у Стамбулі, але вона чекатиме на українську сторону в четвер, – зробив таку заяву Пєсков.

Посіпака Путіна заявив, що оголосять, хто поїде на переговори, "коли отримають відповідну вказівку від президента".

Поки таких вказівок не було,

– заявив Пєсков.

Помічник Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков сказав в коментарі ЗМІ, що "російська делегація на переговорах у Стамбулі має намір обговорити і політичні, і технічні питання" і виходячи з цього буде визначено її склад.

Сам Ушаков не уточнив, чи він увійде до складу делегації Росії на переговорах у Стамбулі.

Також, як вказали російські медіа, помічник російського диктатора не став коментувати представнику ЗМІ заяви про можливість появи Трампа та Зеленського у Стамбулі 15 травня.