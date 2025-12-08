Зустріч у "переломний момент": про що говоритимуть Стармер і Зеленський у Лондоні
- Британський прем'єр Кір Стармер зустрінеться з Володимиром Зеленським у Лондоні 8 грудня.
- До зустрічі долучаться президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
У ключовий момент мирних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.
Зустріч відбудеться у понеділок, 8 грудня, і стосуватиметься майбутнього України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Що обговорюватимуть Стармер і Зеленський?
Лідери зустрінуться, щоб обговорити рішення, яке змогло б вберегти Україну від агресії Росії у майбутньому. До них долучаться президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що зустріч відбувається у "переломний момент", і що принцип переговорів полягає у тому, дати Україні самостійно визначати своє майбутнє.
Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але закінчилася таким чином, щоб Україна отримала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе закінчення війни, а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не створення абсолютно беззубої організації, нездатної визначати своє майбутнє,
– сказав британський чиновник.
Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер уперше на своїй нинішній посаді вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо та іншими американськими посадовцями.
За даними видання, європейські союзники сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ взимку, економічні труднощі Росії наступного року загостряться, і Путін втратить важелі впливу на переговорах.
Зазначається, що раніше Стармер поговорив із прем'єром Нідерландів Діком Схоофом. Вони погодилися з необхідністю "міжнародної підтримки оборони України" і тим, що "безпека України важлива для Європи".
Що відомо про візит Зеленського у Британію?
Раніше повідомлялося, що цими переговорами Стармер продемонструє Україні підтримку з боку Британії. Під час візиту обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями.
Володимир Зеленський ще до цього повідомляв, що він поїде до Лондона, якщо "все буде активно" за результатами останніх переговорів української та американської делегацій щодо мирної угоди у Маямі.
До слова, Британія наразі намагається домовитися з ЄС та іншими країнами, зокрема, Канадою, щоб знайти до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для потреб української оборони та посилити тиск на Путіна.