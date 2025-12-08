Укр Рус
Геополітика Європа Зустріч у "переломний момент": про що говоритимуть Стармер і Зеленський у Лондоні
8 грудня, 08:52
Зустріч у "переломний момент": про що говоритимуть Стармер і Зеленський у Лондоні

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Британський прем'єр Кір Стармер зустрінеться з Володимиром Зеленським у Лондоні 8 грудня.
  • До зустрічі долучаться президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У ключовий момент мирних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

Зустріч відбудеться у понеділок, 8 грудня, і стосуватиметься майбутнього України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що обговорюватимуть Стармер і Зеленський?

Лідери зустрінуться, щоб обговорити рішення, яке змогло б вберегти Україну від агресії Росії у майбутньому. До них долучаться президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що зустріч відбувається у "переломний момент", і що принцип переговорів полягає у тому, дати Україні самостійно визначати своє майбутнє.

Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але закінчилася таким чином, щоб Україна отримала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе закінчення війни, а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не створення абсолютно беззубої організації, нездатної визначати своє майбутнє, 
– сказав британський чиновник.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер уперше на своїй нинішній посаді вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо та іншими американськими посадовцями.

За даними видання, європейські союзники сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ взимку, економічні труднощі Росії наступного року загостряться, і Путін втратить важелі впливу на переговорах.

Зазначається, що раніше Стармер поговорив із прем'єром Нідерландів Діком Схоофом. Вони погодилися з необхідністю "міжнародної підтримки оборони України" і тим, що "безпека України важлива для Європи".

Що відомо про візит Зеленського у Британію?

  • Раніше повідомлялося, що цими переговорами Стармер продемонструє Україні підтримку з боку Британії. Під час візиту обговорять поточні переговори між американськими та українськими посадовцями.

  • Володимир Зеленський ще до цього повідомляв, що він поїде до Лондона, якщо "все буде активно" за результатами останніх переговорів української та американської делегацій щодо мирної угоди у Маямі.

  • До слова, Британія наразі намагається домовитися з ЄС та іншими країнами, зокрема, Канадою, щоб знайти до 100 мільярдів фунтів стерлінгів для потреб української оборони та посилити тиск на Путіна.