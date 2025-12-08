Зустріч у "переломний момент": про що говоритимуть Стармер і Зеленський у Лондоні

У ключовий момент мирних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

Зустріч відбудеться у понеділок, 8 грудня, і стосуватиметься майбутнього України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що обговорюватимуть Стармер і Зеленський?

Лідери зустрінуться, щоб обговорити рішення, яке змогло б вберегти Україну від агресії Росії у майбутньому. До них долучаться президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Пет Макфадден заявив, що зустріч відбувається у "переломний момент", і що принцип переговорів полягає у тому, дати Україні самостійно визначати своє майбутнє.

Усі хочуть, щоб війна закінчилася, але закінчилася таким чином, щоб Україна отримала свободу вибору в майбутньому. Це означає справедливе закінчення війни, а також гарантії безпеки для України в майбутньому, а не створення абсолютно беззубої організації, нездатної визначати своє майбутнє,

– сказав британський чиновник.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер уперше на своїй нинішній посаді вирушить до Вашингтона, щоб зустрітися з держсекретарем Марко Рубіо та іншими американськими посадовцями.

За даними видання, європейські союзники сподіваються, що якщо їм вдасться підтримати Київ взимку, економічні труднощі Росії наступного року загостряться, і Путін втратить важелі впливу на переговорах.

Зазначається, що раніше Стармер поговорив із прем'єром Нідерландів Діком Схоофом. Вони погодилися з необхідністю "міжнародної підтримки оборони України" і тим, що "безпека України важлива для Європи".

Що відомо про візит Зеленського у Британію?