Встреча в "переломный момент": о чем будут говорить Стармер и Зеленский в Лондоне
- Британский премьер Кир Стармер встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне 8 декабря.
- Ко встрече присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
В ключевой момент мирных переговоров премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.
Встреча состоится в понедельник, 8 декабря, и будет касаться будущего Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также "Его команда в восторге, а он – нет": Трамп заявил, что разочарован Зеленским
Что будут обсуждать Стармер и Зеленский?
Лидеры встретятся, чтобы обсудить решение, которое смогло бы уберечь Украину от агрессии России в будущем. К ним присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден заявил, что встреча происходит в "переломный момент", и что принцип переговоров заключается в том, дать Украине самостоятельно определять свое будущее.
Все хотят, чтобы война закончилась, но закончилась таким образом, чтобы Украина получила свободу выбора в будущем. Это означает справедливое окончание войны, а также гарантии безопасности для Украины в будущем, а не создание абсолютно беззубой организации, неспособной определять свое будущее,
– сказал британский чиновник.
В то же время министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер впервые на своей нынешней должности отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими чиновниками.
По данным издания, европейские союзники надеются, что если им удастся поддержать Киев зимой, экономические трудности России в следующем году обострятся, и Путин потеряет рычаги влияния на переговорах.
Отмечается, что ранее Стармер поговорил с премьером Нидерландов Диком Схоофом. Они согласились с необходимостью "международной поддержки обороны Украины" и тем, что "безопасность Украины важна для Европы".
Что известно о визите Зеленского в Британию?
Ранее сообщалось, что этими переговорами Стармер продемонстрирует Украине поддержку со стороны Британии. Во время визита обсудят текущие переговоры между американскими и украинскими чиновниками.
Владимир Зеленский еще до этого сообщал, что он поедет в Лондон, если "все будет активно" по результатам последних переговоров украинской и американской делегаций по мирному соглашению в Майами.
К слову, Великобритания сейчас пытается договориться с ЕС и другими странами, в частности, Канадой, чтобы найти до 100 миллиардов фунтов стерлингов для нужд украинской обороны и усилить давление на Путина.