Сім представників Європи: у ЄС відповіли, чи знають щось про майбутні мирні переговори

Європейський Союз братиме участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни Росії проти України командою з семи представників. Делегацію сформують із посадовців країн групи E5 та двох керівних інституцій ЄС.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо підтвердила готовність ЄС перейти до багатостороннього діалогу, передає "Європейська правда".

Європейська команда на переговорах

За її словами, у Євросоюзі наразі не мають точних даних про дату чи локацію нового переговорного раунду.

Ми готові перейти до багатостороннього формату обговорень. Жодних конкретних місць проведення не обговорювали, тож ми ще не на цьому етапі. Ми абсолютно готові долучитися на багатосторонньому рівні,

– заявила Піньо.

Речниця Єврокомісії зазначила, що замість одного перемовника інтереси європейської сторони захищатиме узгоджена між лідерами група посадовців.

Домовленість між лідерами полягає в тому, що буде європейська команда, і ця європейська команда складається з країн E5, а також Єврокомісії та Ради. Це формат, який було погоджено,

– підкреслила Піньо.

Вона також звернула увагу, що делегації інших сторін також складаються з кількох представників. Водночас речниця не уточнила, хто саме представлятиме Європу у разі, якщо за столом перемовин залишиться лише одне місце для європейського представника.

Безпекові гарантії та повоєнне процвітання

Окрім організаційного формату, структурні підрозділи Європейської комісії наразі зосереджені на формуванні змісту майбутнього раунду перемовин.

Ми зараз продовжуємо працювати над змістом цих переговорів, зосереджуючись переважно на двох основних напрямках: гарантіях безпеки, де мета полягає в тому, щоб мати надійні та юридично зобов'язувальні гарантії безпеки, а також пакеті повоєнного процвітання, спираючись на роботу, яка ведеться над цим уже досить тривалий час,

– повідомила Паула Піньо.

Як узгоджували делегацію європейців

Як вже повідомлялося, в ЄС узгодили делегацію під час неформального саміту в Дубліні 13 листопада. До групи залучать представників Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, а також з Єврокомісії та Європейської ради.

Президент Євроради Антоніу Кошта пояснив, що широка команда потрібна для захисту позиції "коаліції охочих", яка згодом стане фундаментом майбутніх безпекових зобов'язань перед Києвом.