Україна буде незалежною та мовиться не лише про завершення війни, – Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо пообіцяв, що Україна буде суверенною та незалежною. Дипломат зробив таку заяву перед початком перемовин з делегацією з України 30 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір Суспільного із зали переговорів у Маямі.

Що Рубіо пообіцяв українцям?

Державний секретар США пообіцяв, що Україна буде суверенною та незалежною. За його словами, мовиться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях уперед, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними.

Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу,

– підкреслив Рубіо.

На його думку, зустріч делегацій у Маямі принесе більший прогрес у досягненні мирної угоди.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що Рубіо – професіонал. "Все свідчить про розуміння США того, що Росія захоче повторення агресії та цього не можна допустити. Стратегічне бачення завжди важливе", – прокоментував він.

