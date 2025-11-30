Украина будет независимой и говорится не только о завершении войны, – Рубио
- Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Украина будет суверенной и независимой, и это касается не только завершения войны, но и экономического прогресса.
- Встреча делегаций в Майами надеются на больший прогресс в достижении мирного соглашения, отметив важность стратегического видения США по предотвращению повторной агрессии России.
Госсекретарь США Марко Рубио пообещал, что Украина будет суверенной и независимой. Дипломат сделал такое заявление перед началом переговоров с делегацией из Украины 30 ноября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир Суспильного из зала переговоров в Майами.
Что Рубио пообещал украинцам?
Государственный секретарь США пообещал, что Украина будет суверенной и независимой. По его словам, говорится не только о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм и путь вперед, который позволит украинцам быть независимыми и суверенными.
Не просто отстроить страну, но и войти в эру чрезвычайного экономического прогресса,
– подчеркнул Рубио.
По его мнению, встреча делегаций в Майами принесет больший прогресс в достижении мирного соглашения.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Рубио – профессионал. "Все свидетельствует о понимании США того, что Россия захочет повторения агрессии и этого нельзя допустить. Стратегическое видение всегда важно", – прокомментировал он.
Что известно о переговорах в Майами?
В Майами 30 ноября началась встреча делегаций США и Украины. На ней должны согласовать дальнейшие шаги, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Перед началом встречи Умеров поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о состоянии подготовки, ключевые позиции и ожидаемые результаты следующего этапа переговоров.
В CNN объяснили, что между Украиной и США существуют значительные разногласия по вопросу территорий на Донбассе и численности украинской армии.