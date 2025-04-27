Лавров озвучив вимогу Росії для повного припинення вогню

Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія нібито готова до припинення вогню. Умовою цього є припинення підтримки України.

Росія хоче, аби ЗСУ не укріплювалися під час перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія висуває умови для припинення вогню

Лавров озвучив російські вимоги для безумовного припинення вогню.

Ми хочемо гарантій, що припинення вогню не буде знову використано для зміцнення української армії та що постачання зброї має припинитися,

– каже Лавров.

Журналістка CBS News зазначила, що Київ погодився на перемир'я ще 11 березня. Лавров своєю чергою зазначив, що ці вимоги "не є передумовами", а лише "уроками", які Росія раніше засвоїла. Під цим він мав на увазі Мінські домовленості.

Країни-партнери України вважають, що ці вимоги є неприйнятними, адже Україна залишиться беззахисною перед агресором.

"Український режим має сильну підтримку з європейських столиць та адміністрації Байдена. – Якщо ви хочете встановити припинення вогню і просто продовжувати постачати зброю Україні, то якою є ваша мета?" – роздумує Лавров.