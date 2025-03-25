"Ми додали впевненості обом країнам", – Ердоган про роль Туреччини у війні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна мобілізувала всі дипломатичні ресурси для якнайшвидшого завершення війни в Україні. Він також оцінив ставлення Росії до ідеї 30-денного перемир’я, назвавши його "скромним, але цінним кроком" на шляху до миру.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Укрінформ". Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара мобілізувала всі свої дипломатичні ресурси, аби якнайшвидше завершити війну в Україні та стабілізувати ситуацію в регіоні.

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Анкара продовжує дипломатичний тиск для припинення війни

Він підкреслив, що Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення Росії займає незалежну позицію, не піддаючись жодному зовнішньому тиску, повідомляє Укрінформ.

Ми мобілізували всі наші дипломатичні ресурси, щоб забезпечити якнайшвидший вихід нашого регіону з нестабільності. Туреччина правильно позиціонувала себе з першого дня російсько-української війни. Ми не піддавалися нічиїм порадам і продемонстрували позицію, яка додала впевненості обом країнам,

– наголосив Ердоган.

Він також висловив сподівання, що війна закінчиться без подальших руйнувань, а мир стане взаємовигідним для всіх сторін.

Ми наголошували на кожній платформі, що в мирі не буде тих, хто програв,

– додав він.

Окремо президент Туреччини прокоментував ставлення Росії до ініціативи США щодо 30-денного перемир’я. За його словами, Кремль продемонстрував "частково позитивний" підхід до цієї пропозиції. Водночас Ердоган зазначив, що будь-який крок у напрямку мирного врегулювання, навіть скромний, є важливим.

Це скромний, але цінний крок на шляху до миру,

– підсумував турецький лідер.

Він додав, що Анкара продовжить відігравати активну роль у переговорах та посередництві для врегулювання конфлікту.