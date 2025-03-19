Експерт із українсько-арабських відносин, головний редактор порталу "Україна арабською" Мохаммад Фараджаллах в ефірі 24 Каналу зазначив, що Реджеп Тайїп Ердоган завжди був другом України. Перші безпілотники в Україні – це були Байрактари з Туреччини.

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Коли Білий дім перестав називати російську агресію агресією, перестав заявляти, що Крим – це Україна, саме Ердоган продовжував про це говорити.

Про що свідчать дії Ердогана

"Це хитрий лис, жорстокий і розважливий політик, який не щадить нікого. Він не щадить і Путіна – ні в Нагірному Карабаху, ні в Сирії, ні в Лівії", – сказав Мохаммад Фараджаллах.

Він додав, що дії Ердогана показують, що він – політик сили і що Туреччина перетворюється з регіонального гравця на світового. Вона може стати і посередником, і союзником – це особливість турецької політики.

Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО і володіє не тільки теоретичним, а й бойовим досвідом. Турецька армія воювала в Сирії, Лівії, Судані, в Карабаху. У Туреччини міцний союз із Азербайджаном, а амбіції Ердогана поширюються не лише на Кавказ, а й на Чорноморський регіон.

Я бачу, що наше керівництво добре ладнає з Анкарою, і ми повинні це зміцнювати. Важливо розуміти, що Ердоган бачить у Криму частину свого народу – кримських татар – і хоче, щоб вони залишилися в складі України,

– сказав Мохаммад Фараджаллах.

Він зауважує, що Ердоган зацікавлений у поділі Чорноморського шельфу та кордонів саме з Україною, а не з Росією. Також він не хоче, щоб російський флот посилювався в Чорному морі.

Ердоган – один із небагатьох, хто виявив, що може відправити 5000 солдатів в Україну. Відкрию вам секрет: за два тижні до вторгнення Ердоган відвідав Київ. Тоді в Україні анонсували відкриття найбільшого у світі турецького консульства,

– сказав Мохаммад Фараджаллах.

Він додав, що Туреччина бачила наближення війни й попереджала керівництво України, але всі тоді не хотіли бачити реальність і вірили в якийсь міжнародний порядок.

Смілива міжнародна політика Анкари

"Турецька сторона запитала: якщо турецькі війська воюватимуть за вас, що буде натомість? Як Ердоган став союзником Лівії? Тому що вони домовилися про поділ кордонів у Середземному морі та надали Туреччині частку нафтових ресурсів. Після цього Ердоган ввів війська. Чому турецькі військові перебувають у Катарі й захищають його від можливого вторгнення? Тому що це відповідає їхнім інтересам – ідеологічним і економічним", – додав Мохаммад Фараджаллах.

Він зауважив, що формально Україна згодна віддати рідкісноземельні метали Дональду Трампу в обмін на його лояльність. Тоді чом би Україні не надати ресурси власній армії або країні, яка заявляє про готовність воювати на її боці.

"Хто-небудь насмілився збити російський винищувач, окрім Туреччини? Ніхто. Хто-небудь зміг вигнати російських військових, окрім турецьких сил? Ні. Біда Трампа і США в тому, що вони не вірять у поразку Росії. Але це неправда. У Росії було безліч поразок, вона програвала часто й багато. І важливо розуміти: історично турки досі ненавидять росіян. Вони не забули Кримську війну", – сказав Мохаммад Фараджаллах.

Він пояснив, що Україні потрібно мобілізувати економіку, ідеологію, історію та геополітику. Все має працювати на те, щоб Україна вижила, вистояла і перемогла. Тому потрібно виходити за межі старих шаблонів.