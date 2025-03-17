Для Росії це може стати справжньою дилемою, оскільки їй буде важко знайти аргументи проти присутності турецьких миротворців на лінії розмежування. Як пояснив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, Туреччина може також брати участь у післявоєнній відбудові України.

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Як Туреччина може поставити Росію у дивне становище

Туреччина має унікальне стратегічне становище. З одного боку, це економічний партнер Росії, країна, з якою Москва постійно підтримує контакти, попри певне охолодження відносин після збиття російського літака на турецькій території. Росія навіть продає Туреччині зброю (протиповітряні системи С-400), що викликало певні скандали в НАТО. З іншого – Анкара є членом Північноатлантичного альянсу.

24 листопада 2015 року турецькі винищувачі F-16 після десяти попереджень знищили російський військовий літак, який вдерся у повітряний простір країни, буцімто той "заблукав".

Зараз активно обговорюється можливість розміщення миротворців в Україні. Наприклад, Велика Британія заявила, що готова надіслати до 10 000 військових на довготривалий термін. Однак і Туреччина може долучитися до цього процесу, що поставить Росію у дивне становище. Росіяни категорично проти участі країн НАТО у миротворчому процесі.

Хоч Туреччина вважає себе європейською країною, більша частина її території розташована в Азії, і тому можливість участі турецьких миротворців у конфлікті створює для Росії певну дилему.

Може статися так, що у Росії не буде просто аргументів щодо турецьких миротворців,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Для України це може бути прийнятним варіантом, адже турецькі миротворці можуть взяти на себе частину контролю на лінії розмежування. Крім того, Анкара може активно взяти участь у відбудові України після війни. Багато турецьких компаній вже працюють в нашій державі. Імовірно, вони вже готуються до залучення у процес відновлення країни.

До слова, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що Туреччина може сприяти у виробництві "Байрактарів", відновленні флоту та лобіюванні вступу України в НАТО.