Лавров цинічно пообіцяв дати Заходу "гарантії безпеки"
- Сергій Лавров заявив, що НАТО розширюється всупереч зобов'язанням.
- Лавров наголосив, що Росія готова надати гарантії безпеки Заходу.
Сергій Лавров виступив із новими заявами. Російський міністр бідкався через "розширення НАТО" і запевняв у миролюбності своєї країни.
28 жовтня очільник МЗС Росії виступав на Міжнародній конференції з євразійської безпеки у Мінську. Він розповідав про "агресивний" Захід, який нібито неприховано готується до нової великої європейської війни, передає 24 Канал.
Що знову наговорив Сергій Лавров?
Так, Сергій Лавров заявив, що нібито розширення НАТО "не припиняється ні на хвилину", всупереч усім зобов'язанням. За його словами, Альянс "загрожує" Азіатсько-Тихоокеанському регіону та навіть Арктиці.
Тим часом, стверджує міністр, у Росії немає наміру нападати на якусь країну НАТО. Ба більше, Москва нібито готова закріпити це в гарантіях безпеки.
Зверніть увагу! Росія неодноразово обіцяла не нападати на Україну, але, зрештою, обіцянку свою не дотримала.
Також Лавров висловив сподівання, що Дональд Трамп, як і раніше, прагне миру в Україні та вірний підходам саміту на Алясці. Російський чиновник наголосив, що підходи щодо миру в Україні вироблені на основі пропозицій США.
Що відомо про останні заяви Кремля щодо війни в Україні?
- 16 жовтня Володимир Путін подзвонив Дональду Трампу. За даними ЗМІ, диктатор висунув умову для припинення війни – Україна має віддати Росії увесь Донбас.
- Як пишуть у медіа, президент США спочатку тиснув на українського лідера, аби він прийняв пропозицію російського, але, зрештою, підтримав ідею припинення вогню на поточних лініях фронту.
- Кремлю не сподобалася така позиція Дональда Трампа. Там відкинули можливість перемир'я на лінії зіткнення і знову заговорили про потребу "усунути першопричини війни". Москва дала чітко зрозуміти, що не відмовилася від своїх максималістських цілей в Україні. У Вашингтоні це зрозуміли. Вперше за другий президентський термін Трамп запровадив санкції проти Росії. Запланована зустріч із Путіним у Будапешті була скасована.
- На тлі санкційного тиску з боку США Кремль відправив до американців спецпосланця Кирила Дмитрієва. Але переконати Вашингтон відкласти санкції йому не вдалося.