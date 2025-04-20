"Медійний трюк, а не реальність": у Чехії заявили про брехню з боку Росії про перемир'я

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав не довіряти заяві Росії стосовно обіцянок про перемир'я з Україною на Великдень. Він повідомив про продовження обстрілів.

Відповідну заяву чеський міністр зробив у неділю, 20 квітня, в етері телеканалу CNN Prima NEWS, передає 24 Канал. Ліпавський розкритикував подібні дії з російського боку стосовно України.

Дивіться також В ISW пояснили, навіщо Путін оголосив "великоднє перемир'я"

Чехія розкритикувала Росію

Керівник МЗС Чехії розкритикував недотримання Росією "великоднього перемир'я", яке оголосив сам Володимир Путін. Ян Ліпавський, посилаючись на заяви України, зазначив, що атаки тривають, а обстріли з російського боку тривають і далі.

Це все одно, що оголосити голодування між сніданком і обідом і продовжувати таємно їсти цукерки... Оголошене таким чином перемир'я – це радше медійний трюк, ніж реальність,

– вважає міністр.

Крім вищезгаданого, він констатував, що Росія відмовляється погоджуватися на 30-денне перемир'я, на яке вже погодилася Україна. Чеський міністр нагадав, що Москва замість згоди продовжує висувати умови, тому потрібно дивитися на це реально.

Також, за його словами, якби Росія "не хотіла" війни, "вона б її не розпочала". "Тому наразі єдиний шанс полягає в тому, щоб Україна змогла успішно захистити себе, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей військовим шляхом", – резюмував він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що путінські слова про "перемир'я" на Великдень виявилися пустими, оскільки російські сили продовжують активні атаки, йдуть бої, особливо на Покровському напрямку у Донецькій області.