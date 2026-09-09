Є загроза, – експерт розібрав, де в Європі можуть готувати зближення з Росією

У Європейському Союзі посилюються популістські настрої, які активно підживлюються втомою від війни в Україні. На тлі успіхів ультраправих у Німеччині все частіше звучать тривожні сигнали про потенційний розворот європейських еліт у бік Кремля.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу про загрози відновлення співпраці європейських країн із Росією. За його словами, хоча перемога проросійських сил в окремих регіонах Німеччини поки не загрожує зміні загального курсу Берліна, глобальні тенденції залишаються дуже тривожними.

Як Трамп відреагував на успіх "Альтернативи для Німеччини"?

Експерт прокоментував захоплені висловлювання Дональда Трампа щодо успіху партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах у Саксонії-Ангальт. Американський політик привітав правопопулістів та традиційно заявив про прагнення "зробити Німеччину знову великою".

Клочок зауважив, що перемога проросійських сил у німецькому регіоні є показовим сигналом, проте вона не означає негайної зміни зовнішньої політики Німеччини.

Наразі на цьому етапі я загрози для зміни політичного устрою і зовнішньополітичного вектору Німеччини після перемоги "Альтернативи для Німеччини" в одній землі не бачу. Вони не отримали абсолютної більшості у місцевому парламенті,

– запевнив аналітик.

Водночас головний ризик для України полягає у загальному фоні втоми європейського політикуму від війни. Саме це створює підґрунтя для спроб окремих країн ЄС поновити економічні та дипломатичні контакти з Москвою.

Експерт звернув увагу на загрозливі тенденції щодо зближення з Росією, які відбуваються в Європі: дивіться відео

За словами Клочка, якщо Європу повноцінно залучать до переговорного процесу щодо завершення війни, постане небезпечне питання щодо умов торговельних компромісів із Кремлем.

Є загроза дійсно відновлення співпраці Європи із Росією. Вони і нині працюють дуже активно, бо якщо буде включено Європу у переговорний процес, то мені поки що складно сказати, яку позицію вони посядуть. Чим вони будуть торгувати з Росією?,

– підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив захоплення результатами виборів у німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт, де перемогу здобула ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини". Американський лідер заявив, що виборці втомилися від імміграційних правил, які зашкодили країні. Крім цього, у своєму дописі у соцмережі Truth Social Дональд Трамп вжив заклик "MGGA!!!", який є німецькою варіацією його фірмового слогана MAGA (Make America Great Again).