Водночас результат ще не гарантує "АдН" можливості самостійно сформувати уряд землі, пише Reuters.

Що відомо про результати виборів?

Згідно з прогнозом ARD, "Альтернатива для Німеччини" набрала 44,5% голосів. Для порівняння, на попередніх земельних виборах у 2021 році партія отримала 20,8%, тож цього разу її підтримка більш ніж удвічі зросла.

На другому місці опинився ХДС із 18,5% голосів. Для партії це історично низький показник – п'ять років тому консерватори отримали 37,1%.

Третіми стали "Ліві" з 9,4%, далі йдуть "Зелені" – близько 9%, та Соціал-демократична партія Німеччини – 8,2%. Партія Сари Вагенкнехт BSW перебуває на межі проходження до ландтагу з результатом близько 5%.

Попри переконливу перемогу, "АдН" не обов'язково отримає можливість одноосібно керувати Саксонією-Ангальт. Для цього партії необхідна абсолютна більшість мандатів, а остаточний розподіл місць залежатиме, зокрема, від того, чи подолають прохідний бар'єр менші політичні сили.

Водночас основні партії Німеччини дотримуються політики так званого "брандмауера" – вони відкидають співпрацю з "АдН" і не хочуть допускати її до влади. Через це після виборів можуть розпочатися тривалі переговори щодо формування коаліції.

За попередніми розкладами, ХДС, СДПН та "Зелені" самостійно можуть не отримати достатньої кількості мандатів для більшості. Одним із можливих сценаріїв залишається уряд меншості на чолі з ХДС, однак для цього також знадобиться підтримка інших політичних сил.

Чому ці вибори важливі для Німеччини?

Перемога "АдН" стала серйозним політичним сигналом для Німеччини. Партія прагне використати успіх у Саксонії-Ангальт як крок до здобуття влади на федеральному рівні під час наступних парламентських виборів у 2029 році.

Водночас результат є суттєвим ударом по позиціях уряду Фрідріха Мерца. "АдН" уже є однією з найсильніших політичних сил країни на загальнонаціональному рівні, а перемога на земельних виборах демонструє, що її підтримка продовжує зростати.

Явка на виборах також виявилася дуже високою – близько 80%, що приблизно на 20 відсоткових пунктів більше, ніж у 2021 році. Остаточні результати та склад майбутнього земельного уряду можуть визначити, чи стане ця перемога "АдН" першим випадком приходу партії до влади на рівні федеральної землі.

Варто зазначити, що партія Сари Вагенкнехт планує просунути резолюцію проти військової та фінансової допомоги Україні. Для цього політична сила розраховує на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD).