В то же время это результат не гарантирует "АдН" возможность самостоятельно сформировать правительство земли, пишет Reuters.

Что известно о результатах выборов?

Согласно прогнозу ARD, "Альтернатива для Германии" набрала 44,5% голосов. Для сравнения: на предыдущих земельных выборах в 2021 году партия получила 20,8%, так что на этот раз ее поддержка выросла более чем вдвое.

На втором месте оказалась ХДС с 18,5% голосов. Для партии это исторически низкий показатель – пять лет назад консерваторы получили 37,1%.

Третьими стали "Левые" с 9,4%, далее идут "Зеленые" – около 9%, и Социал-демократическая партия Германии – 8,2%. Партия Сары Вагенкнехт BSW находится на грани прохождения в ландтаг с результатом около 5%.

Несмотря на убедительную победу, "АдН" не обязательно получит возможность единолично управлять Саксонией-Анхальт. Для этого партии необходимо абсолютное большинство мандатов, а окончательное распределение мест будет зависеть, в частности, от того, преодолеют ли проходной барьер более мелкие политические силы.

В то же время основные партии Германии придерживаются политики так называемого "брандмауэра" – они отвергают сотрудничество с "АдН" и не хотят допускать ее к власти. Из-за этого после выборов могут начаться длительные переговоры по формированию коалиции.

По предварительным расчетам, ХДС, СДПГ и "Зеленые" самостоятельно могут не получить достаточного количества мандатов для большинства. Одним из возможных сценариев остается правительство меньшинства во главе с ХДС, однако для этого также понадобится поддержка других политических сил.

Почему эти выборы важны для Германии?

Победа "АдН" стала серьезным политическим сигналом для Германии. Партия стремится использовать успех в Саксонии-Анхальт как шаг к завоеванию власти на федеральном уровне во время следующих парламентских выборов в 2029 году.

В то же время этот результат является существенным ударом по позициям правительства Фридриха Мерца. "АдН" уже является одной из сильнейших политических сил страны на общенациональном уровне, а победа на земельных выборах демонстрирует, что ее поддержка продолжает расти.

Явка на выборах также оказалась очень высокой – около 80%, что примерно на 20 процентных пунктов больше, чем в 2021 году. Окончательные результаты и состав будущего земельного правительства могут определить, станет ли эта победа "АдН" первым случаем прихода партии к власти на уровне федеральной земли.

Стоит отметить, что партия Сары Вагенкнехт планирует выдвинуть резолюцию против военной и финансовой помощи Украине. Для этого политическая сила рассчитывает на поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD).