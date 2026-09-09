Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу об угрозах возобновления сотрудничества европейских стран с Россией. По его словам, хотя победа пророссийских сил в отдельных регионах Германии пока не угрожает изменению общего курса Берлина, глобальные тенденции остаются очень тревожными.

Как Трамп отреагировал на успех "Альтернативы для Германии"?

Эксперт прокомментировал восторженные высказывания Дональда Трампа о том, что партия "Альтернатива для Германии" добилась успеха на выборах в Саксонии-Анхальт. Американский политик поздравил правопопулистов и, как обычно, заявил о стремлении "сделать Германию снова большой".

Клочок отметил, что победа пророссийских сил в немецком регионе является показательным сигналом, однако она не означает немедленного изменения внешней политики Германии.

На данный момент я не вижу угрозы для изменения политического устройства и внешнеполитического вектора Германии после победы "Альтернативы для Германии" в одной земле. Они не получили абсолютного большинства в местном парламенте,

– заверил аналитик.

В то же время главный риск для Украины заключается в общей усталости европейского политикума от войны. Именно это создает почву для попыток отдельных стран ЕС возобновить экономические и дипломатические контакты с Москвой.

Эксперт обратил внимание на угрожающие тенденции сближения с Россией, наблюдаемые в Европе: смотрите видео

По словам Клочка, если Европу полноценно вовлекут в переговорный процесс по прекращению войны, возникнет опасный вопрос об условиях торговых компромиссов с Кремлем.

Существует реальная угроза возобновления сотрудничества Европы с Россией. Они и сейчас работают очень активно, потому что если Европа будет вовлечена в переговорный процесс, то мне пока сложно сказать, какую позицию они займут. Чем они будут торговать с Россией?

– подытожил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил восхищение результатами выборов в немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт, где победу одержала ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Американский лидер заявил, что избиратели устали от иммиграционных правил, которые нанесли ущерб стране. Кроме того, в своем посте в социальной сети Truth Social Дональд Трамп использовал лозунг "MGGA!!!", который является немецкой вариацией его фирменного слогана MAGA (Make America Great Again).