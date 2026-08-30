Молдова знову фіксувала порушення свого авіапростору під час атаки Росії на Україну
Молдова 30 серпня знову зафіксувала порушення свого повітряного простору під час російської атаки на Україну. Літальний апарат перетнув кордон у районі міста Дністровськ із боку Одеської області, а згодом повернувся в Україну.
Про це повідомляє Newsmaker.
Що відомо про інцидент з літальним апаратом?
У неділю, 30 серпня, Служба повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксувала літальний апарат, який увійшов у повітряний простір країни з боку України.
Інцидент стався о 15:50. Об'єкт перетнув кордон у районі міста Дністровськ у Придністровському регіоні, прилетівши з Лиманського району Одеської області. За даними молдовського Міноборони, приблизно через 10 хвилин літальний апарат залишив повітряний простір країни та повернувся в Україну тим самим маршрутом.
Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору з метою забезпечення безпеки населення,
– зазначили в Міноборони Молдови.
Наразі молдовська сторона не повідомляла про тип літального апарата чи обставини, за яких він опинився над територією країни.
Того ж дня мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали екстрене повідомлення про масовану російську атаку на західні області України. Перше сповіщення надійшло о 15:07 та попереджало населення про небезпеку.
"УВАГА! УВАГА! УВАГА! На території західної України триває масований повітряний напад. Слідкуйте за повідомленнями", – йшлося у повідомленні.
Уже о 15:13 польський урядовий центр безпеки надіслав нове повідомлення, у якому скасував попередження та заявив, що загрози для території Польщі немає.
"УВАГА! УВАГА! УВАГА! Масовий напад на території західної України завершився. На території Республіки Польща немає загрози. Слідкуйте за повідомленнями", – повідомили польські служби.
Раніше Польща вже посилювала систему оповіщення через ризики, пов'язані з російськими атаками на Україну. Зокрема, після попередніх інцидентів влада заявляла про намір оперативніше інформувати населення про небезпечну ситуацію, пов'язану з війною в Україні.
Нагадаємо, раніше Молдова жорстко відреагувала на неодноразові випадки порушення свого повітряного простору російськими літальними апаратами. Міністр оборони Анатолій Носатий заявив, що такі інциденти є наслідком російської агресії проти України та створюють загрозу для безпеки молдовських громадян.
За його словами, Молдова вже зафіксувала близько 60 випадків порушення свого авіапростору. У Міністерстві закордонних справ країни назвали такі польоти серйозним порушенням суверенітету Молдови. Там наголосили, що подібні інциденти є неприйнятними та становлять пряму загрозу для населення.
Президентка Молдови Мая Санду припустила, що частина російських дронів може потрапляти в молдовське небо не випадково. Вона також звернула увагу, що аналогічні випадки фіксувалися в Румунії та Польщі.
Санду наголосила, що самих дипломатичних заходів недостатньо, а для припинення таких інцидентів необхідно посилювати спроможності України протистояти російським атакам.