Ексречник Пентагону не виключає відставки Гегсета

Міністру оборони США пророкують швидку відставку. У Пентагоні назріває криза через витоки та масові звільнення.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на агентство Bloomberg. Джон Алліот, який нещодавно подав у відставку, пов’язує кризу з масовою плинністю кадрів і внутрішніми конфліктами у перші місяці другого президентського терміну Дональда Трампа.

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Пентагон тріщить по швах

Його заява пролунала після звільнення трьох високопосадовців Міноборони США на тлі розслідування витоків секретної інформації.

За словами звільнених, їм так і не пояснили суть звинувачень або факт самого розслідування.

За словами Алліота, Трамп не раз показував, що не тримається за посадовців. Він зауважив, що з огляду на ситуацію, важко уявити, що Піт Гегсет надовго.

Раніше стало відомо, що витоки зачепили важливі оборонні питання, зокрема плани щодо Панамського каналу, пересування авіаносця до Червоного моря, поїздку Ілона Маска та паузу у зборі розвідданих по Україні.