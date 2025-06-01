В Ірані горить найбільше у світі родовище природного газу: відео пожежі

В Ірані палає родовище природного газу. За даними ЗМІ, пожежа спалахнула після удару ізраїльського дрона.

Йдеться про Південний Парс – найбільше у світі родовищі природного газу. Про пожежу на ньому повідомляють іранські державні ЗМІ, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Палає Південний Парс

Відеозаписи, що поширюються в соцмережах і були геолокалізовані CNN, показують масштабне займання та стовпи диму, які підійматися з газового родовища в провінції Бушер на півдні Ірану.

За даними іранських ЗМІ, родовище зазнало удару ізраїльським дроном.

Пожежа на родовищі: дивіться відео

Зауважимо, що родовище розташоване в Перській затоці на кордоні територіальних вод Ірану та Катару. Воно ділиться між Іраном (де воно називається Південний Парс) та Катаром (де його частина відома як Північне куполоподібне родовище).

Родовище містить близько 10% світових запасів природного газу – понад 50 трильйонів кубометрів. Іранська частина Південного Парсу поділена на понад 20 фаз освоєння. Кожна фаза відповідає за окрему частину видобутку, транспортування чи перероблення газу.

Південний Парс є ключовим джерелом енергії для Ірану та основою для експорту газу і виробництва електроенергії.

Нагадаємо, що Іран розглядає можливість блокади Ормузької протоки, що може призвести до підвищення цін на нафту.