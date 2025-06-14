Про це повідомив високопоставлений представник ізраїльської розвідки, якого цитує місцевий телеканал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Іран може накопичувати ракетний потенціал

Зростання ракетної загрози стало одним із ключових чинників, що підштовхнули Ізраїль до початку операції "Левовий народ".

Ми не можемо завершити цю операцію, знаючи, що через два роки опинимося на тому самому місці. Усе йде за планом. Насправді, навіть краще, ніж планувалося,

– сказав чиновник.

За словами представника розвідки, від початку операції вже вдалось вразити десятки об’єктів, зокрема близько 40 іранських систем протиповітряної оборони. Ізраїль визначив три головні цілі кампанії: знищення компонентів ядерної програми Ірану, ліквідація елементів, пов’язаних із балістичними ракетами, а також усунення стратегічної загрози, яку становить Тегеран.

Він додав, що Ізраїль має ще низку "сюрпризів", і не тільки ті, що країна вже зробила.

Він також подякував за безпрецедентну підтримку США.