Об этом сообщил высокопоставленный представитель израильской разведки, которого цитирует местный телеканал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Иран может накапливать ракетный потенциал

Рост ракетной угрозы стал одним из ключевых факторов, подтолкнувших Израиль к началу операции "Львиный народ".

Мы не можем завершить эту операцию, зная, что через два года окажемся на том же месте. Все идет по плану. На самом деле, даже лучше, чем планировалось,

– сказал чиновник.

По словам представителя разведки, с начала операции уже удалось поразить десятки объектов, в частности около 40 иранских систем противовоздушной обороны. Израиль определил три главные цели кампании: уничтожение компонентов ядерной программы Ирана, ликвидация элементов, связанных с баллистическими ракетами, а также устранение стратегической угрозы, которую составляет Тегеран.

Он добавил, что Израиль имеет еще ряд "сюрпризов", и не только те, что страна уже сделала.

Он также поблагодарил за беспрецедентную поддержку США.