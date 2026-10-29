"Найбільша афера століття": як Україна планує позбавити Росію місця в ООН

Українські дипломати розробили план, який має поставити під сумнів законність членства Росії в Організації Об'єднаних Націй. Ініціатори пропонують винести це питання на розгляд Генеральної Асамблеї ООН і перевірити обставини набуття Росією статусу правонаступниці СРСР.

Про розробку відповідного юридичного механізму повідомило Foreign Policy.

Який план розробили українські дипломати?

Українська група, до якої входить колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, розробила план щодо перегляду статусу Росії в організації.

На думку ініціаторів, Російська Федерація є новою державою, а не просто перейменованим Радянським Союзом. Вони вважають, що визнання Росії правонаступницею СРСР і збереження за нею місця в ООН відбулося з порушенням належної процедури.

Єльченко назвав це рішення помилкою та заявив, що Росія не проходила офіційної процедури вступу до ООН, передбаченої статтею 4 Статуту організації.

Це найбільша афера століття: Російська Федерація ніколи не підписувала Статут ООН,

– заявив колишній український дипломат.

Інші держави, які утворилися після розпаду більших країн, проходили повноцінну процедуру вступу. Росія ж обмежилася листом про продовження членства СРСР, без офіційного голосування щодо прийняття до організації.

Або, от мало хто знає цей приклад: 1956 рік, Угорщина. Після вторгнення радянських військ у Будапешт повноваження угорської делегації були заморожені, і це продовжувалося майже три роки. Це означатиме, що російські представники, такі як Небензя, перестануть мати можливість ходити на засідання і по всьому світу нести оту маячню, яку ми чуємо з телевізора на кожному засіданні Ради Безпеки чи Генеральної Асамблеї ООН,

– пояснив Єльченко.

Володимир Єльченко та його колеги з Фонду імені Пилипа Орлика планують домогтися внесення питання про членство Росії до офіційного порядку денного Генеральної Асамблеї ООН. Це може відбутися вже наступного року.

Наступним кроком має стати передача питання до Комітету з перевірки повноважень, який складається з дев'яти членів ООН. Публічне обговорення може змусити держави-члени організації переглянути обставини набуття Росією її нинішнього статусу.

Росія використовує ООН для найрізноманітніших цілей – наприклад, застосовує право вето, щоб захистити себе та інших агресорів… Але вона також використовує ООН як рупор для поширення пропаганди,

– сказав він.

Чому виключити Росію з ООН буде складно?

Навіть автори плану визнають, що досягти його мети буде непросто. Ініціатива може забрати в України політичний капітал, який потрібен для роботи з міжнародними партнерами, особливо якщо голосування завершиться невдачею.

Однією з головних перешкод є те, що Росія вже отримала широке міжнародне визнання як держава-правонаступниця СРСР. Під час розпаду Радянського Союзу дипломати прагнули зберегти безперервність міжнародних відносин, зокрема роботу посольств і дипломатичних представництв.

Україна також свого часу визнала цей статус. Зокрема, домовленості були пов'язані з тим, що Росія брала на себе суверенний борг СРСР, тоді як інші нові незалежні держави отримували змогу почати власну фінансову історію без радянських боргових зобов'язань. Це ускладнює аргументацію про те, що Росія не є правонаступницею Радянського Союзу.

Окремі дипломати, які підтримують Україну, також сумніваються, чи варто закликати партнерів витрачати політичний ресурс на ініціативу з невизначеним результатом. Серед ризиків називають втому від війни в Європі та можливі зміни політичних настроїв напередодні виборів у Франції й Німеччині.

Однак у Фонді імені Пилипа Орлика вважають, що це питання потрібно порушувати, навіть попри невисокі шанси на успіх. На думку ініціаторів, обговорення процедурних аспектів членства Росії в ООН змусить держави-члени визначитися зі своєю позицією щодо Москви.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні розкрила втрати цивільних за вересень 2026 року. Згідно зі звітом, загинули щонайменше 328 людей, ще 2105 людей дістали поранення. Загальна кількість жертв зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року.