У тумані, де "сліпнуть" дрони: українські військові застосували інноваційну тактику, – ЗМІ

Туман став серйозною перешкодою для успішного відбиття атак ворога. Втім українські військові знайшли рішення, залучивши наземні дрони в тандемі із FPV-дронами, які дозволили виявити ворога навіть попри погані погодні умови.

Про це повідомляє Business Insider, який відзначає, що новий підхід українських захисників дозволив вчасно виявити російські колони та завдати по них ударів FPV-дронами, пише 24 Канал.

Яку тактику використали українці?

В суботу, 15 листопада, 93-тя окрема стрілецька бригада заявила, що знайшла спосіб відбивати атаки ворога навіть у густому тумані. Захисникам вдалось зупинити штурм росіян у селі Русин Яр, розташованому поблизу міста Покровськ. За словами військових, ворожа армія намагалась скористатись поганими погодними умовами, зокрема густим туманом, та здійснити наступ на українські позиції. Вони сподівались, що українські безпілотники будуть "сліпими".

Росіяни не врахували одну річ: найсучасніші наземні роботизовані розвідувальні системи, які під час штурмових операцій противника розташовувалися в їхньому тилу,

– додають у бригаді.

У 93-му полку розповідають, що завдяки роботизованим розвідникам їм вдалось виявити пересування російських підрозділів. Це дозволило операторам швидко підняти FPV-дрони та зупинити просування ворога. Військові стверджують, що БпЛА можуть дуже ефективно взаємодіяти із FPV-дронами навіть тоді, коли погодні умови фактично унеможливлюють їхню роботу. Водночас наземні роботизовані машини різних типів беруть на себе частину задач, яку зазвичай виконує піхота.

FPV-дрони влучають у ворожу техніку та особовий склад: дивіться відео

Як росіяни використовують погодні умови на свою користь? Густий туман давно створює проблеми українським операторам БпЛА у зоні бойових дій, однак військові досі не знайшли універсальне рішення для роботи в таких умовах. За інформацією видання, росіяни скористались густим туманом, щоб просунутись вглиб Покровська. Росія використовує невеликі диверсійні групи по 2-3 бійці, намагаючись залишатись непоміченими та поступового закріплюватись на українських позиціях. Володимир Зеленський повідомляє, що російські війська значно переважають чисельністю на цій ділянці фронту – орієнтовно 8 до 1. За його словами, останніми днями ворог різко активізував штурми у ключовому місті, яке має критичне логістичне значення. Ситуація там складна, зокрема через погодні умови, які сприяють атакам,

– додав президент. Погодні умови надали російським підрозділам можливість прорватись до Покровська вже механізованими колонами. Водночас українські захисники повідомляють, що Кремль, ймовірно, знову повернувся до звичної тактики – дрібні ударні групи замість масованих штурмів. Яка ситуація на Покровському напрямку зараз?