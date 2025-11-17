В тумане, где "слепнут" дроны: украинские военные применили инновационную тактику, – СМИ
- Украинские военные используют наземные дроны в тандеме с FPV-дронами для обнаружения врага в густом тумане.
- Эта тактика позволила вовремя остановить штурм российских войск в селе Русин Яр возле Покровска.
Туман стал серьезным препятствием для успешного отражения атак врага. Впрочем, украинские военные нашли решение, привлекая наземные дроны в тандеме с FPV-дронами, которые позволили обнаруживать врага даже несмотря на плохие погодные условия.
Об этом сообщает Business Insider, который отмечает, что новый подход украинских защитников позволил вовремя обнаружить российские колонны и нанести по ним удары FPV-дронами, пишет 24 Канал.
Какую тактику использовали украинцы?
В субботу, 15 ноября, 93-я отдельная стрелковая бригада заявила, что нашла способ отражать атаки врага даже в густом тумане. Защитникам удалось остановить штурм россиян в селе Русин Яр, расположенном вблизи города Покровск. По словам военных, вражеская армия пыталась воспользоваться плохими погодными условиями, в частности густым туманом, и осуществить наступление на украинские позиции. Они надеялись, что украинские беспилотники будут "слепыми".
Россияне не учли одну вещь: современные наземные роботизированные разведывательные системы, которые во время штурмовых операций противника располагались в их тылу,
– добавляют в бригаде.
В 93-м полку рассказывают, что благодаря роботизированным разведчикам им удалось обнаружить передвижения российских подразделений. Это позволило операторам быстро поднять FPV-дроны и остановить продвижение врага. Военные утверждают, что БпЛА могут очень эффективно взаимодействовать с FPV-дронами даже тогда, когда погодные условия фактически делают невозможным их работу. В то же время наземные роботизированные машины различных типов берут на себя часть задач, которую обычно выполняет пехота.
Как россияне используют погодные условия в свою пользу?
Густой туман давно создает проблемы украинским операторам БпЛА в зоне боевых действий, однако военные до сих пор не нашли универсальное решение для работы в таких условиях.
По информации издания, россияне воспользовались густым туманом, чтобы продвинуться вглубь Покровска. Россия использует небольшие диверсионные группы по 2 – 3 бойца, пытаясь оставаться незамеченными и постепенного закрепляться на украинских позициях.
Владимир Зеленский сообщает, что российские войска значительно преобладают численностью на этом участке фронта – ориентировочно 8 к 1. По его словам, последние дни враг резко активизировал штурмы в ключевом городе, которое имеет критическое логистическое значение.
Ситуация там сложная, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам,
– добавил президент.
Погодные условия предоставили российским подразделениям возможность прорваться в Покровск уже механизированными колоннами. В то же время украинские защитники сообщают, что Кремль, вероятно, снова вернулся к привычной тактике – мелкие ударные группы вместо массированных штурмов.
Какая ситуация на Покровском направлении сейчас?
На карте DeepState большинство Покровска в серой зоне. По словам офицера службы коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергея Лефтера, в Покровске ситуация очень сложная и динамичная. В городе идут уличные бои, оборона пополняется дополнительным штурмовыми подразделениями.
Линия столкновения проходит по улице Защитников Украины – одной из крупнейших в Покровске, которая ведет с автовокзала на северо-запад.
Известно, что враг имеет незначительные успехи в Мирнограде, однако город остается под контролем ВСУ. В то же время существует большая вероятность полного окружения города. Источники 24 Канала в Силах обороны говорят, что сейчас у россиян не хватает сил давить на Мирноград так же как на Покровск.